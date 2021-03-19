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’nin yıldızı özel hayatı ile ilgili anlattı! İlk kez açıkladı duyanlar çok şaşırdı!

'nin Handan'ı 90'lı yıllarda '' dizisiyle girdi hayatımıza. Kimi zaman oyunculuğu ile ön plana çıkıyor, kimi zaman fotoğrafçılığa, yönetmenliğe ve oyuncu koçluğuna ağırlık verip geri planda kalıyor ama hep aktif, hep enerjik ve hayat dolu… Ani bir kararla çok uzaklara 'ya giden ve bu uzun yolculuğa 'de ilk Türk müzikalinin yönetmenliğini, 3 , 12 , 6 yönetmenliği, bir program sunuculuğu sığdıran 'a dair hayallerini daha tamamlamadığı söylüyor. 'Hiçbir zaman biri olmadım, beni bilenler sadece oyunculuğumla tanıyor' diyen Gülçin Hatıhan, verdiği kilolar için ise sektörel değil toplumsal bir baskı olduğunu söylüyor. Hercai'nin yıldızı hayatının bilinmeyenlerini sadece 'a anlattı.

BERNA ÇAĞLARER BERNA ÇAĞLARER
Giriş Tarihi: 19.03.2021 17:33 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 17:35
Hercai’nin yıldızı Gülçin Hatıhan özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı! İlk kez açıkladı duyanlar çok şaşırdı!

Çekimleri Mardin'de devam eden dizisinde Handan'ı canlandıran için, on parmağında on marifet var desek yeridir. Fotoğrafçılıktan, yönetmenliğe, oyuncu koçluğuna dayanan hayat serüveniyle okuyanları cesaretlendirecek türden… Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin Handan'ı Gülçin Hatıhan ile anılarını, hayallerini ve ilham kaynağı olan hayat hikayesini konuştuk. İşte Gülçin Hatıhan'ın '' a özel hiçbir yerde olmayan samimi açıklamaları…

Hercai’nin yıldızı Gülçin Hatıhan özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı! İlk kez açıkladı duyanlar çok şaşırdı!

Nasıl gidiyor hayat? Akıp giden günlerle aranız nasıl?

-Tam geçen yıl bu zamanlara göre biraz daha az olmakla beraber, endişeli geçiyor diyebilirim. Evet, son bir yılın ağır basan duygusu bu. Covid hepimizin ayarını bozdu galiba biraz. Haricen; çalışmak, hiç olmadığı kadar çok seyretmek, mutfağa sarmak, okumak, fotoğraf çekmek genel olarak zamanımı dolduruyor.

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Hercai’nin yıldızı Gülçin Hatıhan özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı! İlk kez açıkladı duyanlar çok şaşırdı!

Sizi sanatınızın dışında daha yakından tanımak isterim. Gülçin Hatıhan nasıl biri, sizi biraz tanıyabilir miyiz?

-İnsanın kendinden bahsetmesi ne kadar zor. 😊 Her durumda pozitif kalmaya ciddi uğraş veren, adaptasyon yeteneği güçlü, anaç, problem çözücü, uzlaşmacı ve uzlaştırmacı bir insan olduğumu söyleyebilirim. Kavga gürültü, inatlaşma zıtlaşma sevmem. Müzmin mutsuz ya da şikayetçi insanların pek de yakınında durmamaya çalışırım. Sorumluluklarıma aşırı sahip çıkarım.

Hercai’nin yıldızı Gülçin Hatıhan özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı! İlk kez açıkladı duyanlar çok şaşırdı!

MERAKLI BİRİYİM

-Kendime karşı kırıcı denebilecek ölçüde eleştirel yaklaşmam mesela, sevmediğim huylarımdandır. Aksinin gelişmeyi ve öğrenmeyi durduracağına dair inancım sanırım böyle davranmama sebep oluyor. Meraklıyımdır. Mesela bildiğim tüm bilgisayar programlarını hiç ilgili okullarına gitmeden öğrendim. Fotoğrafçılığı da, ona keza. Arkeoloji, dünya tarihi, uzay, genetik ve robotik gelişmeler çok ilgimi çekiyor. Sürekli bu konularla ilgili belgeseller seyrediyorum.

Hercai’nin yıldızı Gülçin Hatıhan özel hayatı ile ilgili bilinmeyenleri anlattı! İlk kez açıkladı duyanlar çok şaşırdı!

-Hatta geçenlerde çivi yazısı öğrenmeye kalkıştım (Sümerlilerin tabletlerinde gördüğümüz), galiba beceremeyeceğim. 😊 Bir şeker bağımlısıyım. Çayı kahveyi şekersiz içebilen insanlara karşı tutumum bir miktar özenmek, bir miktar da anlayamamak arasında gidip geliyor. Kedilere karşı bir tutkum var, çok güzel değiller mi? Genel hatlarıyla böyle…

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