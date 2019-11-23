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  • Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'den yeni poz! Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin'e (Zehra) beğeni yağdı!

'nin 'su 'den yeni poz! Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin'e (Zehra) beğeni yağdı!

'nin rekortmen dizisi ekranlarda fırtınalar estiriyor. Atv ekranlarında yayınlanan Hercai, tüm kişiler kategorisinde %8,66 izlenme oranı ve %19,59 izlenme payı alarak yine Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı oldu. Hercai'nin 22. Bölüm etiketi #reyyanyoksamiranyok, Twitter Türkiye listesinde 3. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Hercai zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. Deneyimli oyuncularının yanı sıra genç oyuncu kadrosu oldukça geniş olan Hercai birçok yeni ismi de zirveye taşıdı. Etkileyici hikayesi ile bu sezonda gönülleri fethedeceğe benzeyen Hercai dizisinin başarılı oyuncuları Hercai'nin Reyyan'ı ve Miran karakterine hayat veren kadar diğer oyuncularda merak ediliyor. Merak edilen ve internette çokça aratılan isimlerden olan Hercai'nin 'su geçtiğimiz gün hayranlarına sürpriz yaptı. Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Feride Çetin, paylaştığı fotoğraf ile bebek beklediği müjdesini vermişti. Feride Çetin'den yeni hamilelik pozları geldi. Senaryo gereği de hamile olan Feride Çatin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı. Feride Çetin'in paylaşımına yorum yağdı. İşte anne olmaya hazırlanan 'in hamilelik fotoğrafları ile çok merak edilen yaşı ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 23.11.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 11:26
Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'den yeni poz! Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin'e (Zehra) beğeni yağdı!

'nin rekortmen dizisi ekranlarda fırtınalar estiriyor. Atv ekranlarında yayınlanan Hercai, tüm kişiler kategorisinde %8,66 izlenme oranı ve %19,59 izlenme payı alarak yine Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı oldu. Hercai'nin 22. Bölüm etiketi #reyyanyoksamiranyok, Twitter Türkiye listesinde 3. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'den yeni poz! Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin'e (Zehra) beğeni yağdı!

Dün akşam 22.bölümüyle izleyici karşısına çıkan 'de Hazar'ın uyanınca söyledikleri Reyyan'ın Miran'a olan güvenini derinden sarstı. Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşündü. Bölümün sonuna ise Zehra'nın Miran'ın Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenmesi damga vurdu. Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim etti. Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir?

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Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'den yeni poz! Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin'e (Zehra) beğeni yağdı!

Başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. Deneyimli oyuncularının yanı sıra genç oyuncu kadrosu oldukça geniş olan Hercai birçok yeni ismi de zirveye taşıdı. Etkileyici hikayesi ile bu sezonda gönülleri fethedeceğe benzeyen Hercai dizisinin başarılı oyuncuları Hercai'nin Reyyan'ı ve Miran karakterine hayat veren kadar diğer oyuncularda merak ediliyor. Merak edilen ve internette çokça aratılan isimlerden olan Hercai'nin 'su geçtiğimiz gün hayranlarına sürpriz yaptı.

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'den yeni poz! Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin'e (Zehra) beğeni yağdı!

Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran , paylaştığı fotoğraf ile bebek beklediği müjdesini vermişti. Feride Çetin'den yeni hamilelik pozları geldi. Senaryo gereği de hamile olan Feride Çatin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı. 'nin 'su Feride Çetin'in paylaşımına yorum yağdı. İşte anne olmaya hazırlanan ile çok merak edilen yaşı ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin yaşları...

Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'den yeni poz! Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin'e (Zehra) beğeni yağdı!
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Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'den yeni poz! Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin'e (Zehra) beğeni yağdı!
Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'den yeni poz! Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin'e (Zehra) beğeni yağdı!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

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