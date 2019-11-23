Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'den yeni poz! Hercai'nin güzel oyuncusu Feride Çetin'e (Zehra) beğeni yağdı!

Atv'nin rekortmen dizisi Hercai ekranlarda fırtınalar estiriyor. Atv ekranlarında yayınlanan Hercai, tüm kişiler kategorisinde %8,66 izlenme oranı ve %19,59 izlenme payı alarak yine Cuma akşamlarının en çok izlenen yapımı oldu. Hercai'nin 22. Bölüm etiketi #reyyanyoksamiranyok, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 3. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Başarılı oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Hercai zirvedeki yerini kimseye bırakmıyor. Deneyimli oyuncularının yanı sıra genç oyuncu kadrosu oldukça geniş olan Hercai birçok yeni ismi de zirveye taşıdı. Etkileyici hikayesi ile bu sezonda gönülleri fethedeceğe benzeyen Hercai dizisinin başarılı oyuncuları Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin ve Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü kadar diğer oyuncularda merak ediliyor. Merak edilen ve internette çokça aratılan isimlerden olan Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin geçtiğimiz gün hayranlarına sürpriz yaptı. Başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Feride Çetin, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ile bebek beklediği müjdesini vermişti. Feride Çetin'den yeni hamilelik pozları geldi. Senaryo gereği de hamile olan Feride Çatin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla beğeni topladı. Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in paylaşımına yorum yağdı. İşte anne olmaya hazırlanan Hercai'nin Zehra Şadoğlu'su Feride Çetin'in hamilelik fotoğrafları ile çok merak edilen yaşı ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin yaşları...