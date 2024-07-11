Giriş Tarihi: 11.07.2024 12:35
Herkes Arap zannediyordu… Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle hafızalara kazınmıştı...
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan ve Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle hafızalara kazınmıştı... Birçok Yeşilçam filminde boy gösteren Celal Yonat, Arap Celal rolüyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı. Ancak, Yeşilçam izleyicilerinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı gerçekten Arap sandığı ilginç bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Arap Celal aslında nereli? İşte herkesin yanlış bildiği o gerçek...