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Haberler Galeri Herkes bunu konuşuyor! Şeyma Subaşı yine mi hamile?
Giriş Tarihi: 13.08.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 14:20

Herkes bunu konuşuyor! Şeyma Subaşı yine mi hamile?

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, doludizgin aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmıştı. Biten ilişkisinin ardından Şeyma Subaşı'nın adı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Özel hayatıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şeyma Subaşı, bir süredir ayrı kaldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Bodrum'da tatile çıktı. 'Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde! Çünkü bir kez daha hamile olduğu konuşuluyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'nı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Herkes bunu konuşuyor! Şeyma Subaşı yine mi hamile?

'Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde! Çünkü bir kez daha hamile olduğu konuşuluyor.

Herkes bunu konuşuyor! Şeyma Subaşı yine mi hamile?

Subaşı'nın iki kez ayrılıp geçen ay tekrar barıştığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den yine hamile kaldığı dedikodusu şu sıralar kulislerde tavan yapmış durumda!

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Herkes bunu konuşuyor! Şeyma Subaşı yine mi hamile?

Hatırlarsanız; geçen yıl mayıs ayında da, Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yaptığı sırada Subaşı'nın hamile olup olmadığı magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

Herkes bunu konuşuyor! Şeyma Subaşı yine mi hamile?

Gizemli pozlarla sosyal medyayı sallayan Şubaşı, bir açıklama yapmadığı için de takipçilerini ikiye bölmüştü! "Hamile" diyenler benim haberim ile haklı çıktıklarını öğrenmişti.

Herkes bunu konuşuyor! Şeyma Subaşı yine mi hamile?

Hoş, Şeyma Subaşı başta haberimi yalanlasa da, sonrasında itiraf etmişti!

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