Giriş Tarihi: 13.08.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 14:20

Herkes bunu konuşuyor! Şeyma Subaşı yine mi hamile?

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, doludizgin aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayırmıştı. Biten ilişkisinin ardından Şeyma Subaşı'nın adı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Özel hayatıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Şeyma Subaşı, bir süredir ayrı kaldığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı. Bodrum'da tatile çıktı. 'Olayların kadını' sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı yine herkesin dilinde! Çünkü bir kez daha hamile olduğu konuşuluyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Şeyma Subaşı'nı kaleme aldı. İşte o yazı…