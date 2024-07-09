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Haberler Galeri Herkes merak ediyordu! Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 14:30

Herkes merak ediyordu! Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı!

MasterChef Türkiye ile dikkat çeken Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya bir itirafta bulunmuştu. MasterChef yarışmasında duygusal anlar yaşatan 27 yaşındaki Melek Baba'ya, şef Mehmet Yalçınkaya küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazayı anlatarak destek vermişti. Ünlü şef, yaşadığı kazada kaybettiği parmaklarının şimdi çocuklarının vücutlarına dövme olduğunu söylemişti. İşte o dövme kızının tatil paylaşımıyla ortaya çıktı.

Herkes merak ediyordu! Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı!

MasterChef Türkiye 2024 yarışmasında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya'nın, mutfak kazası sonucu üç parmağını kaybettiği konuşuluyordu. Sol elini sürekli cebinde tutan, programda tadım yaparken diğer elini kullanan Mehmet Şef, son bölümde ilk kez bu konuda açıklama yapmıştı.

Herkes merak ediyordu! Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı!

Mehmet Şef, bir yarışmacı aracılığıyla başına gelen olaydan bahsetti. Yeni bölüm tanıtımında; eleme turuna katılan yarışmacı, traktörün pervanesine kaptırdığını (hangi uzuv olduğu belirtilmiyor), bu nedenle kendini lanetlenmiş gibi hissettiğini söylüyor.

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Herkes merak ediyordu! Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı!

"ARTIK SAKLANMAK İSTEMİYORUM"

Konusu açılınca hep gözlerim doluyor. Artık saklanmak istemiyorum, özgür olmak istiyorum. Ben lanetlenmişim de sadece benim başıma gelecekmiş gibi düşünmek istemiyorum.

Herkes merak ediyordu! Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı!

"İKİ ÇOCUĞUMUN DÖVMELERİ BENİM ELİM"

Yürek yakan sözler üzerine diğer jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile duygusal anlar yaşayan Mehmet Şef, "Neden ağlıyorsun?" sorusunu yöneltiyor.

Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Benim mesela iki tane çocuğumun dövmeleri benim elim. Benzer hikâye aslında ben de iki arkadaşımla oynarken.

Herkes merak ediyordu! Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı!

Yalçınkaya'nın bahsettiği dövme Sude Yalçınkaya'nın tatil paylaşımıyla ortaya çıktı.

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