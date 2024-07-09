Giriş Tarihi: 09.07.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
14:30
Herkes merak ediyordu! Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın bahsettiği o dövme kızının paylaşımıyla ortaya çıktı!
MasterChef Türkiye ile dikkat çeken Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden. Özel hayatı ile oldukça merak edilen MasterChef'in Mehmet Şef'i Mehmet Yalçınkaya bir itirafta bulunmuştu. MasterChef yarışmasında duygusal anlar yaşatan 27 yaşındaki Melek Baba'ya, şef Mehmet Yalçınkaya küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazayı anlatarak destek vermişti. Ünlü şef, yaşadığı kazada kaybettiği parmaklarının şimdi çocuklarının vücutlarına dövme olduğunu söylemişti. İşte o dövme kızının tatil paylaşımıyla ortaya çıktı.