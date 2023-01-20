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Haberler Galeri Herkes minik Kerem'i merak ediyor! Burak Özçivit'in oğlu Karan karizması ile babasına benzetiliyor ama dedesini gören fikir değiştiriyor! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...
Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:07

Herkes minik Kerem'i merak ediyor! Burak Özçivit'in oğlu Karan karizması ile babasına benzetiliyor ama dedesini gören fikir değiştiriyor! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayat verdiği Osman Bey karakteri ile gönüllere taht kurdu. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit ikinci kez baba olmanın sevincini yaşıyor. Fahriye Evcen'den müjdeli haber gelmişti. Doğum yapan Fahriye Evcen ikinci kez erkek çocuk annesi oldu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarına Kerem adını koydu. Çiftin Karan adında bir oğulları daha var. Minik Kerem'in kime benzediği merak konusu olurken Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'i gören babasına benzetiyor ama dedesi Bülent Özçivit'i görenin fikri değişiyor. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...

Herkes minik Kerem’i merak ediyor! Burak Özçivit’in oğlu Karan karizması ile babasına benzetiliyor ama dedesini gören fikir değiştiriyor! İşte Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit...

Ekranların sevilen oyuncularından Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti sosyal medyanın da ilgi ile takip ettiği ünlü isimlerden. Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen çiftlerden olan çiftten son olarak güzel haber geldi.

Herkes minik Kerem’i merak ediyor! Burak Özçivit’in oğlu Karan karizması ile babasına benzetiliyor ama dedesini gören fikir değiştiriyor! İşte Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ikinci bebekleri dünyaya geldi.

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Herkes minik Kerem’i merak ediyor! Burak Özçivit’in oğlu Karan karizması ile babasına benzetiliyor ama dedesini gören fikir değiştiriyor! İşte Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit...

2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran ünlü çift ikinci bebekleri Kerem'i kucaklarına aldılar.

Herkes minik Kerem’i merak ediyor! Burak Özçivit’in oğlu Karan karizması ile babasına benzetiliyor ama dedesini gören fikir değiştiriyor! İşte Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit...

Oğlu Kerem'e kavuşan Fahriye Evcen, ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Herkes minik Kerem’i merak ediyor! Burak Özçivit’in oğlu Karan karizması ile babasına benzetiliyor ama dedesini gören fikir değiştiriyor! İşte Burak Özçivit’in babası Bülent Özçivit...

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayat verdiği Osman Bey karakteri ile gönüllere taht kurdu. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit ikinci kez baba olmanın sevincini yaşadı.

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