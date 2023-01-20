Giriş Tarihi: 20.01.2023 09:06
Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
09:07
Herkes minik Kerem'i merak ediyor! Burak Özçivit'in oğlu Karan karizması ile babasına benzetiliyor ama dedesini gören fikir değiştiriyor! İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit...
Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman yıldız kadrosu ile reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit hayat verdiği Osman Bey karakteri ile gönüllere taht kurdu. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit ikinci kez baba olmanın sevincini yaşıyor. Fahriye Evcen'den müjdeli haber gelmişti. Doğum yapan Fahriye Evcen ikinci kez erkek çocuk annesi oldu. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen oğullarına Kerem adını koydu. Çiftin Karan adında bir oğulları daha var. Minik Kerem'in kime benzediği merak konusu olurken Burak Özçivit'in oğlu Karan Özçivit'i gören babasına benzetiyor ama dedesi Bülent Özçivit'i görenin fikri değişiyor. İşte Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin babaları...