Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı…

Merhum ünlü sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıkladı. Babasının hayatından kesitler ve hatıralar aktaran genç Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes şaşırdı. Beş dili ana dili gibi konuşan ve başka dilleri de bilen babası Barış Manço'nun, "En güzel dil hangisidir?" sorusuna verdiği , "En güzel dil tatlı dil" cevabının sanatçının yaşam felsefesini özetleyen iki kelime olduğunu ifade eden Doğukan Manço, babasının tam adını açıkladı.