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  • Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı…

Herkes onu olarak tanıyor ama… gerçeği açıkladı…

Merhum ünlü sanatçı 'nun oğlu bir söyleşi sırasında babasının asıl isminin ne olduğunu açıkladı. Babasının hayatından kesitler ve hatıralar aktaran genç Manço, babasının dört isminin olduğunu söyleyince herkes şaşırdı. Beş dili ana dili gibi konuşan ve başka dilleri de bilen babası Barış Manço'nun, "En güzel dil hangisidir?" sorusuna verdiği , "En güzel dil tatlı dil" cevabının sanatçının yaşam felsefesini özetleyen iki kelime olduğunu ifade eden Doğukan Manço, babasının tam adını açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.09.2019 07:49 Güncelleme Tarihi: 26.09.2019 07:53
Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı…

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Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı…
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Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı…
Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı…
Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı…
Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı…
Herkes onu Barış Manço olarak tanıyor ama… Doğukan Manço gerçeği açıkladı…
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