Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:50

Herkes onu konuşuyor! İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! 'Bu kadar değişim beklemiyorduk'

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Instagram hesabından makyajsız bir fotoğraf paylaştı. Ünlülerin son dönemde akım haline getirdiği makyajsız fotoğraf paylaşma furyasına ünlü sanatçı Ebru Gündeş de katılmayı ihmal etmedi. Ebru Gündeş'in makyajsız fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. Takipçileri de Ebru Gündeş'in paylaşımına sessiz kalmadı. Ebru Gündeş'in makyajsız paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 48 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş'in bir takipçisi, paylaşıma, "Makyajsız daha güzelsiniz" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Güzelliğinizle yıllara meydan okuyorsunuz" mesajını yazdı. 'Bu kadar değişim beklemiyorduk, doğal halin sahnedeki halinden daha güzel' diyen hayranları Ebru Gündeş'in makyajsız haline tam not verdi.