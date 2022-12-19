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Haberler Galeri Herkes onu konuşuyor! İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! 'Bu kadar değişim beklemiyorduk'
Giriş Tarihi: 19.12.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 09:50

Herkes onu konuşuyor! İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! 'Bu kadar değişim beklemiyorduk'

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Instagram hesabından makyajsız bir fotoğraf paylaştı. Ünlülerin son dönemde akım haline getirdiği makyajsız fotoğraf paylaşma furyasına ünlü sanatçı Ebru Gündeş de katılmayı ihmal etmedi. Ebru Gündeş'in makyajsız fotoğrafı adeta sosyal medyayı salladı. Takipçileri de Ebru Gündeş'in paylaşımına sessiz kalmadı. Ebru Gündeş'in makyajsız paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 48 yaşındaki şarkıcı Ebru Gündeş'in bir takipçisi, paylaşıma, "Makyajsız daha güzelsiniz" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Güzelliğinizle yıllara meydan okuyorsunuz" mesajını yazdı. 'Bu kadar değişim beklemiyorduk, doğal halin sahnedeki halinden daha güzel' diyen hayranları Ebru Gündeş'in makyajsız haline tam not verdi.

Herkes onu konuşuyor! İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! ’Bu kadar değişim beklemiyorduk’

Instagram hesabında 7,3 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, takipçileriyle yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim, bu kez makyajsız haliyle kameraların karşısına geçti.

Herkes onu konuşuyor! İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! ’Bu kadar değişim beklemiyorduk’

Şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabından takipçileriyle makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

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Herkes onu konuşuyor! İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! ’Bu kadar değişim beklemiyorduk’

Paylaşımına " Ankara'da 2 gece" notunu düşen bir çocuk annesi ünlü ismin fotoğrafına; takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.

Herkes onu konuşuyor! İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! ’Bu kadar değişim beklemiyorduk’

İşte Ebru Gündeş ve diğer ünlü isimlerin sıfır makyaj halleri...

Herkes onu konuşuyor! İşte sıfır makyaj Ebru Gündeş! ’Bu kadar değişim beklemiyorduk’

Manken Gizem Özdilli, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Makyajsız haliyle dikkat çeken Özdilli, dudağındaki yara için "Uçuk çıktı. Kaç gün oldu geçmedi" dedi.

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