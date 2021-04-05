Herkes onu Küçük Gelin olarak tanıdı! Kardeşlerim dizisine dahil olan Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı!

Küçük yaşta oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İlk olarak Hayat Devam Ediyor dizisinde görünen, ardından Küçük Gelin dizisi ile hafızalarda yer edinen Çağla Şimşek değişimi ile dudak uçuklattı.