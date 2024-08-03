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Haberler Galeri Herkes onu merak ediyordu...Kızılcık Şerbeti'nde Giray'ın evindeki gizemli kadın bakın kim çıktı
Giriş Tarihi: 03.08.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 10:03

Herkes onu merak ediyordu...Kızılcık Şerbeti'nde Giray'ın evindeki gizemli kadın bakın kim çıktı

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Giray'ın evindeki gizemli kadının kim olduğu merak konusu olmuştu. Giray'ın evinde görülen gizemli kadının kim olduğu ortaya çıktı?

Herkes onu merak ediyordu...Kızılcık Şerbeti’nde Giray’ın evindeki gizemli kadın bakın kim çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde seyircinin hiç beklemediği olay şaşkınlık yaratmıştı. İzleyici "Doğa'nın yüzü gülecek, çok yakışıyorlar" derken, Giray'ın gerçek yüzü ortaya çıkmıştı.

Herkes onu merak ediyordu...Kızılcık Şerbeti’nde Giray’ın evindeki gizemli kadın bakın kim çıktı

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SEZON FİNALİNDEKİ GİZEMLİ KADIN KİM?

Sezon finalinde Doğa, Giray'a yemeğe gidiyor. Sonrasında eve dönüyor. Kapıdan onu uğurlayan Giray'ı salonda biri daha beklemekte. 'Gitti mi Doğa' diye soruyor. 'Evet, yaptığın yemekleri çok beğendi" diyor Giray. Soluk bir görüntü ile "gizemli kadın"; "Elim lezzetlidir" diyor. "Ne diyorsun inandı mı sence?" diyor gizemli kadın. "Hem de nasıl?" diyor Giray. Giray, Doğa'yı dudağından öpmüş sonrasında, "Senin sınırlarına saygı duymak istiyorum" diyerek geri çekilmişti. Doğa'nın bu çok hoşuna gitmişti. "Nesli tükenen biri olduğunu anladım" demişti.

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Herkes onu merak ediyordu...Kızılcık Şerbeti’nde Giray’ın evindeki gizemli kadın bakın kim çıktı

Yaşanan bu diyalog şaşkınlık yaratırken, bu gizemli kadının kim olduğu gündeme bomba gibi düştü.

Herkes onu merak ediyordu...Kızılcık Şerbeti’nde Giray’ın evindeki gizemli kadın bakın kim çıktı

GİRAY'IN ÜVEY ANNESİ

Bu yabancı kişinin Şebnem Dönmez olduğu ortaya çıktı. Dönmez dizinin yeni sezonunda Giray'ın üvey annesini canlandıracak.

Herkes onu merak ediyordu...Kızılcık Şerbeti’nde Giray’ın evindeki gizemli kadın bakın kim çıktı

Peki Kaan Taşaner'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

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