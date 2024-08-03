Herkes onu merak ediyordu...Kızılcık Şerbeti’nde Giray’ın evindeki gizemli kadın bakın kim çıktı

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN SEZON FİNALİNDEKİ GİZEMLİ KADIN KİM?

Sezon finalinde Doğa, Giray'a yemeğe gidiyor. Sonrasında eve dönüyor. Kapıdan onu uğurlayan Giray'ı salonda biri daha beklemekte. 'Gitti mi Doğa' diye soruyor. 'Evet, yaptığın yemekleri çok beğendi" diyor Giray. Soluk bir görüntü ile "gizemli kadın"; "Elim lezzetlidir" diyor. "Ne diyorsun inandı mı sence?" diyor gizemli kadın. "Hem de nasıl?" diyor Giray. Giray, Doğa'yı dudağından öpmüş sonrasında, "Senin sınırlarına saygı duymak istiyorum" diyerek geri çekilmişti. Doğa'nın bu çok hoşuna gitmişti. "Nesli tükenen biri olduğunu anladım" demişti.