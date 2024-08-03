Giriş Tarihi: 03.08.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
10:03
Herkes onu merak ediyordu...Kızılcık Şerbeti'nde Giray'ın evindeki gizemli kadın bakın kim çıktı
Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Giray'ın evindeki gizemli kadının kim olduğu merak konusu olmuştu. Giray'ın evinde görülen gizemli kadının kim olduğu ortaya çıktı?