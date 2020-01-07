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  • Herkes onu stil yarışmasının sansasyonel ismi olarak tanıdı! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Herkes onu stil yarışmasının sansasyonel ismi olarak tanıdı! öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

bir dönem ekranlarda sıkça gördüğümüz stil yarışmalarından biri ile tanınmıştı. Sivri dili ve değişik tarzı ile dikkat çeken ve sonrasında karıştığı sansasyonel olaylar ile magazin basınında kendine yer bulan Ayşenur Balcı şimdi adeta başka biri. Geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmayacak hale gelen Ayşenur Balcı sosyal medyada çok konuşulan isimlerden oldu. Geçmişte yaptıklarını hata olarak gören ve artık işine yani modelliğe daha çok adapte olacağını söyleyen ile yok artık dedirtiyor. Bir dönemin fenomen stil yarışmacısı Ayşenur Balcı bakın şimdi nasıl görünüyor... İşte ve sizin için derlediğimiz ..

Giriş Tarihi: 07.01.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 14:28
Herkes onu stil yarışmasının sansasyonel ismi olarak tanıdı! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

bir dönem ekranlarda sıkça gördüğümüz stil yarışmalarından biri ile tanınmıştı. Sivri dili ve değişik tarzı ile dikkat çeken ve sonrasında karıştığı sansasyonel olaylar ile magazin basınında kendine yer bulan Ayşenur Balcı şimdi adeta başka biri. Geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmayacak hale gelen Ayşenur Balcı sosyal medyada çok konuşulan isimlerden oldu. Geçmişte yaptıklarını hata olarak gören ve artık işine yani modelliğe daha çok adapte olacağını söyleyen ile yok artık dedirtiyor. Bir dönemin fenomen stil yarışmacısı Ayşenur Balcı bakın şimdi nasıl görünüyor... İşte ve sizin için derlediğimiz ..

Herkes onu stil yarışmasının sansasyonel ismi olarak tanıdı! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

EBRU YAŞAR

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Herkes onu stil yarışmasının sansasyonel ismi olarak tanıdı! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız!
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Herkes onu stil yarışmasının sansasyonel ismi olarak tanıdı! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

ZARA

Herkes onu stil yarışmasının sansasyonel ismi olarak tanıdı! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız!
Herkes onu stil yarışmasının sansasyonel ismi olarak tanıdı! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

TÜRKAN ŞORAY

Herkes onu stil yarışmasının sansasyonel ismi olarak tanıdı! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız!
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