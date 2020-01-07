Herkes onu stil yarışmasının sansasyonel ismi olarak tanıdı! Ayşenur Balcı öyle bir değişti ki tanımak imkansız!

Ayşenur Balcı bir dönem ekranlarda sıkça gördüğümüz stil yarışmalarından biri ile tanınmıştı. Sivri dili ve değişik tarzı ile dikkat çeken ve sonrasında karıştığı sansasyonel olaylar ile magazin basınında kendine yer bulan Ayşenur Balcı şimdi adeta başka biri. Geçirdiği estetik operasyonlarla tanınmayacak hale gelen Ayşenur Balcı sosyal medyada çok konuşulan isimlerden oldu. Geçmişte yaptıklarını hata olarak gören ve artık işine yani modelliğe daha çok adapte olacağını söyleyen Ayşenur Balcı değişimi ile yok artık dedirtiyor. Bir dönemin fenomen stil yarışmacısı Ayşenur Balcı bakın şimdi nasıl görünüyor... İşte Ayşenur Balcı'nın son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri..