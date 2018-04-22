Hidayet Türkoğlu: Türkiye artık bambaşka bir ülke

- Hidayet Bey siz ne düşünüyorsunuz Banu Hanım'ın iş kadınlığına dönüşüyle ilgili?
- H.T: Çok rahatladım. (Gülüyor) Eşim çalışmayı seven bir kadın. Türkiye'ye ilk döndüğümüzde özellikle eşim çok sıkılıyordu. Burası bizim kurtarıcımız oldu. Ben çok memnun oldum. Spor en sevdiğimiz iş. O bana hep destek oldu. Şimdi her akşam işten çıkıp ben onun spor merkezine gidiyorum. Artık evde değil, salonda buluşuyoruz.
- Ailelere yönelik bir spor merkezi açtınız. Fikri nasıl oluştu?
- B.T: İstanbul'da hem kendim spor yapayım, hem de çocuğumu etkinliklere götüreyim derken ebeveynler helak oluyor. Bir günde iki aktivite yapayım derseniz hiçbir yere yetişemezsiniz. O yüzden çocuğun anne, babasıyla spor yaparak vakit geçireceği bir yer yapmak istedik.