Hidayet Türkoğlu: Türkiye artık bambaşka bir ülke

- Uzun yıllar yurtdışında yaşadınız. Türkiye'ye geri dönünce ne gibi değişimler fark ettiniz?

- Banu Türkoğlu: İstanbul'da şahane gelişmeler var. Bir dünya şehri haline gelmiş. Tüm dünya mutfaklarını bulabiliyorsunuz, bütün zincir mağazalar var. Eskiden bu kadar spor bilinci yoktu insanlarda. İnsanlar daha çok hareket ediyor.

- Hidayet Türkoğlu: Yıllar sonra İstanbul'a taşınınca yaşanan değişime inanamadık. İnsan arada gelip, kısa kalınca farkı fark edemiyor. Toplu taşıma inanılmaz derecede ilerlemiş. Biz giderken metro, metrobüs yoktu. Yapılan yollar, 3. Köprü... Avrasya Tüneli iki kıtayı birbirine bağlıyor. Anadolu Yakası'ndan çıkıp 10 dakikada Zeytinburnu'nda oluyorum. Önceden acı çekiyorduk. Türkiye artık bambaşka bir ülke.