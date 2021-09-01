Hilal Altınbilek ile Metin Hara aşkı resmen belgelendi! Taze aşıklar el ele ilk kez böyle görüntülendi...

ATV'nin fenomen dizilerinden olan "Bir Zamanlar Çukurova"da başrol oynayan güzel oyuncu Hilal Altınbilek, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin beğenisini kazanan Altınbilek'in, özel hayatındaki gelişmeler de araştırılıyor. Uzun süre adı rol arkadaşı Kerem Alışık ile anılan Hilal Altınbilek'in, sürpriz aşkı sonunda ortaya çıktı. Bir süredir haklarında aşk dedikoduları çıkan Hilal Altınbilek ile Metin Hara, Arnavutköy'de ilk kez gazetecilere yakalandı. Objektiflerle karşılaşan çift, şaşkınlıklarını gizleyemedi...