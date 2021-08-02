Hilal Altınbilek'ten Adriana Lima'ya taş çıkaran pozlar! Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek model oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Züleyha olarak beğeni toplayan Hilal Altınbilek, sosyal medyayı salladı. Tatil sezonunu verdiği bikinili pozlarla açan Hilal Altınbilek, geçtiğimiz günlerde yeni aşkıyla da objektiflere yakalanmıştı. Güzel oyuncu Hilal Altınbilek, Adriana Lima'nın eski sevgilisi Metin Hara ile Bozcaada'da tatil yaparken sarmaş dolaş görüntülenmişti. Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzerliği ile dikkat çeken Hilal Altınbilek'te modelliğe soyundu. Hilal Altınbilek giyim firması için verdiği pozlarla Adriana Lima'ya taş çıkardı. İşte güzelliğini konuşturan Hilal Altınbilek'in beğeni yağan pozları...