'Hırs azimli yapar ego zalim'

'Demir Yaman' nasıl biri?

Daha gösterişçi, narsist... Hatta canlandırdığım karakterle ilgili yaklaşık altı aydır narsist sosyopat psikolojisi çalışıyorum. Bu konuda deneyimli doktor arkadaşlarım da var, rolüm için beni bilgilendirdiler. 11 yıldır da psikolojiyle ilgileniyorum. Kendi kişiliğimi bulurken de bu araştırmalarımdan istifade ettim ama narsist insanların Allah yardımcısı olsun. Çünkü devamlı kendini önemsiyorsun. Narsist ve egosantrik olan insanların mutlu olduğunu görmedim. 'Demir Yaman' tamamen kötü bir karakter değil ama kötü olmak için gerekçeleri var. Murat olarak kötü olmayı tercih etmem ama 'Demir Yaman' ediyor. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kariyerimde de önemli bir yeri olacağını düşünüyorum.