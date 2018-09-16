'Hırs azimli yapar ego zalim'

Kayseri'den İstanbul'a gelip oyuncu oldunuz. Geleneksel bir aile yapısından renkli bir dünyayaadım atmanız, dizideki karaktere benzemiyor mu?
Evet, bir Anadolu çocuğunun İstanbul'da oyunculuk yapması beklenmezdi. Bizim çocukluğumuzda sinema denince, akla Cüneyt Arkın'lar, Kadir İnanır'lar, Yılmaz Güney'ler geliyor. Doğduğum şehirde bir sinema vardı ve hayatımda sinemaya ilk kez 11 yaşımda gitmiş ve büyülenmiştim. Sinemaya ilgim çocuklukta başladı ama kimse de gelip "Sinemacı ya da oyuncu olmak ister misin?" demedi. Öyle hayallerim yoktu.