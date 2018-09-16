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' azimli yapar ego zalim'

Atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Demir'i Murat Ünalmış, rolüne nasıl çalıştığını anlattı: Altı ay doktor arkadaşlarımla narsist sosyopat psikoloji üzerine çalıştım. Zaten 11 yıldır psikolojiyle ilgiliyim. 'Demir'in kötü olmak için gerekçeleri var

OĞUZHAN TORACI
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Giriş Tarihi: 16.09.2018 10:30 Güncelleme Tarihi: 16.09.2018 10:47
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' azimli yapar ego zalim'
'Hırs azimli yapar ego zalim'
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' azimli yapar ego zalim'
'Hırs azimli yapar ego zalim'

Atv'nin yeni dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'da, anasız babasız büyüyen 'Yılmaz' ile terzi çıraklığı yaparak kumarbaz abisine para yetiştiren 'Züleyha'nın aşktan gözleri kamaşır ama bu aşk bir gece karanlık bir kabusa döner. Dizinin 'Demir Yaman'ı Murat Ünalmış ile buluşup hem dizi, hem de kendi hayatı hakkında samimi bir sohbet yaptık.

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' azimli yapar ego zalim'
'Hırs azimli yapar ego zalim'

'Bir Zamanlar Çukurova' ne anlatıyor?

1970'lerde geçen bir dönem hikayesini anlatıyoruz. Belki bugüne kadar çok fazla ağalı-beyli işler oldu ama bunun farkı; modern, yurt dışında okumuş, dört dil bilen bir ağa hikayesinin olması ve zamanında feodalizmi, yani sanayileşmeyi Türkiye'ye getirmeye çalışıyor olması. Artık işçi gücüyle değil, dünyayla yarışacağımıza inandığı için makine gücüne inanan devrimci bir adamı oynuyorum. Haliyle ailesi de eski bir bakış açısına sahip, bu konuda da annesiyle çatışmalar oluyor. Çünkü annesi eski sistemin devam etmesini istiyor ama oğul yurt dışını tanıdığı için artık yeni düzenin gelmesi gerektiğini düşünüyor. Aslında bu dizi, tek bir yalanın kaç tane hayata mal olduğunu bize anlatacak.

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' azimli yapar ego zalim'
'Hırs azimli yapar ego zalim'

Sizin hayatınızda başınıza iş açılan bir yalanınız oldu mu?

Klasik gelebilir ama çok yalan söylemeyi seven biri değilim. "Çok büyük bir yalan söyledim de başıma geldi" demiyorum ama gençliğimde söylediğim yalanlar olmuştur. Tabii söylediğim yalanların gerçeğe dönüştüğünü görünce yalan söylemenin kritik bir şey olduğunu anladım. Örnek veriyorum; "Annem hastaydı, çalışamadım" dersin ya, bir bakarsın annen gerçekten hastalanır.

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' azimli yapar ego zalim'
'Hırs azimli yapar ego zalim'

Kayseri'den İstanbul'a gelip oyuncu oldunuz. Geleneksel bir aile yapısından renkli bir dünyayaadım atmanız, dizideki karaktere benzemiyor mu?

Evet, bir Anadolu çocuğunun İstanbul'da oyunculuk yapması beklenmezdi. Bizim çocukluğumuzda sinema denince, akla Cüneyt Arkın'lar, Kadir İnanır'lar, Yılmaz Güney'ler geliyor. Doğduğum şehirde bir sinema vardı ve hayatımda sinemaya ilk kez 11 yaşımda gitmiş ve büyülenmiştim. Sinemaya ilgim çocuklukta başladı ama kimse de gelip "Sinemacı ya da oyuncu olmak ister misin?" demedi. Öyle hayallerim yoktu.

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' azimli yapar ego zalim'
'Hırs azimli yapar ego zalim'

Çocukluğunuzdaki hayalleriniz nelerdi?

Hayalim sporcu olmaktı. Çünkü o dönem basketbol oynuyordum ve İstanbul'a geliş nedenim de basketbol olmuştu. Anadolu'dan İstanbul'a geldikten sonra bir şeylerin daha başarılabilir olduğunu ve hiçbir şeyin imkansız olmadığını anladım. Yalnız kalmaktan hiçbir zaman korkmadım. Çünkü yalnız kalmak ve tek başına olmak farklı şeylerdir. Disiplinliyim, çalışmanın ve emek vermenin insanın üzerinde büyük tesirleri olduğunu biliyorum. Kısmetinde varsa, başarırsın.

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' azimli yapar ego zalim'
'Hırs azimli yapar ego zalim'

'Demir Yaman' nasıl biri?

Daha gösterişçi, narsist... Hatta canlandırdığım karakterle ilgili yaklaşık altı aydır narsist sosyopat psikolojisi çalışıyorum. Bu konuda deneyimli doktor arkadaşlarım da var, rolüm için beni bilgilendirdiler. 11 yıldır da psikolojiyle ilgileniyorum. Kendi kişiliğimi bulurken de bu araştırmalarımdan istifade ettim ama narsist insanların Allah yardımcısı olsun. Çünkü devamlı kendini önemsiyorsun. Narsist ve egosantrik olan insanların mutlu olduğunu görmedim. 'Demir Yaman' tamamen kötü bir karakter değil ama kötü olmak için gerekçeleri var. Murat olarak kötü olmayı tercih etmem ama 'Demir Yaman' ediyor. 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kariyerimde de önemli bir yeri olacağını düşünüyorum.

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