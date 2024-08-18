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Haberler Galeri Hoşçakal Aydemir abi! Usta oyuncu Aydemir Akbaş ‘Ölene kadar başrol olacağım’
Giriş Tarihi: 18.08.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 06:58

Hoşçakal Aydemir abi! Usta oyuncu Aydemir Akbaş ‘Ölene kadar başrol olacağım’

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, bir süredir kolon, bağırsak ve gırtlak kanserleriyle mücadele ediyordu. 88 yaşındaki Akbaş, önceki gün kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu. "Kemiklerim çok ağrıyor" diye söze başlıyor ama telefonu hep umutla kapatıyordu. Son konuşmamızda "Hiç ummadığım kapıların kapandığı da oldu ama bolluk içinde yaşadım. Ölene kadar başrol olacağım" demişti.

İLKER GEZİCİ
Hoşçakal Aydemir abi! Usta oyuncu Aydemir Akbaş ‘Ölene kadar başrol olacağım’

Bir süredir kanserle boğuşan Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş, önceki gece yarısı tedavi gördüğü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastane'sinde hayatını kaybetti.

Hoşçakal Aydemir abi! Usta oyuncu Aydemir Akbaş ‘Ölene kadar başrol olacağım’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başta olmak üzere, sanat dünyası 88 yaşında hayata veda eden Aydemir'in vefatı sonrası taziye mesajı yayınladı. En son bayramda görüşmüştük Aydemir abiyle.

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Hoşçakal Aydemir abi! Usta oyuncu Aydemir Akbaş ‘Ölene kadar başrol olacağım’

Sesi son birkaç senedir olduğundan daha kısık geliyordu. 'Çok zayıfladım. Kemiklerim çok ağrıyor hava veriyorlar bana' diyordu. Son filmin başarısından çok memnundu.

Hoşçakal Aydemir abi! Usta oyuncu Aydemir Akbaş ‘Ölene kadar başrol olacağım’


HEP BAŞROL OLACAĞIM
'Bana bak, Şafak'la bir film yapacağız. Haber veririm' diyordu. Sesinde hep umut vardı her zaman. Yeni nesil onu Şafak Sezer'in Kolpaçino serisiyle Sabri abi replikleriyle bilir ama Akbaş, 1964'teki sonrasında filmi de yapılan Keşanlı Ali Destanı başta olmak üzere, pek çok tiyatro oyunundaki başarılı performansıyla hatırlanır.

Hoşçakal Aydemir abi! Usta oyuncu Aydemir Akbaş ‘Ölene kadar başrol olacağım’

Bakmayın siz onun yetişkin erotik filmlerindeki rollerine. Orada da komiktir Akbaş. Türk sinemasının çıkmaza girdiği dönemde Yapımcı Kadri Yurdatap'ın deyimiyle küpünü doldurmak için girmişti o işlere.

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