Hoşçakal Aydemir abi! Usta oyuncu Aydemir Akbaş ‘Ölene kadar başrol olacağım’



HEP BAŞROL OLACAĞIM

'Bana bak, Şafak'la bir film yapacağız. Haber veririm' diyordu. Sesinde hep umut vardı her zaman. Yeni nesil onu Şafak Sezer'in Kolpaçino serisiyle Sabri abi replikleriyle bilir ama Akbaş, 1964'teki sonrasında filmi de yapılan Keşanlı Ali Destanı başta olmak üzere, pek çok tiyatro oyunundaki başarılı performansıyla hatırlanır.