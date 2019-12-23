Hulk Hogan'ın son haline bakın! Bir dönem ekranların yıldızıydı
Hulk Hogan'ın son haline bakın! Bir dönem ekranların yıldızıydı
Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hulk Hogan'ı tanımayanımız ya da en azından ekranlarda görmeyenimiz yoktur. Amerikan Güreşi sporcusu olan Hulk Hogan yani gerçek adıylaTerry Gene Bollea, Amerikalı profesyonel güreşçi, aktör ve müzisyendir. Hollywood filmlerinde de sık sık rol alan Hulk Hogan iri fiziği ve sempatik şovlarıyla biliniyor. Hollywood'da ünlü isimlerle birlikte kamera karşısına geçen Hogan bir süredir pek fazla ekranlarda görünmüyor. 1953 doğumlu Amerikalı aktör sosyal medyada paylaşımlarına ise devam ediyor. Büyük bir takipçi sayısına sahip olan ünlü ismin yıllar sonraki hali ise görenleri şaşırtıyor.
Giriş Tarihi: 23.12.2019
08:08
Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
09:08
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