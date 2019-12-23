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  • Hulk Hogan'ın son haline bakın! Bir dönem ekranların yıldızıydı

'ın son haline bakın! Bir dönem ekranların yıldızıydı

Bir dönemin en popüler isimlerinden biri olan 'ı tanımayanımız ya da en azından ekranlarda görmeyenimiz yoktur. Amerikan Güreşi sporcusu olan Hulk Hogan yani gerçek adıylaTerry Gene Bollea, Amerikalı profesyonel güreşçi, aktör ve müzisyendir. Hollywood filmlerinde de sık sık rol alan Hulk Hogan iri fiziği ve sempatik şovlarıyla biliniyor. Hollywood'da ünlü isimlerle birlikte kamera karşısına geçen Hogan bir süredir pek fazla ekranlarda görünmüyor. 1953 doğumlu Amerikalı aktör sosyal medyada paylaşımlarına ise devam ediyor. Büyük bir takipçi sayısına sahip olan ünlü ismin yıllar sonraki hali ise görenleri şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 09:08
Hulk Hogan'ın son haline bakın! Bir dönem ekranların yıldızıydı

Amerikan güreşi hala Hollywood'a birçok ismin transfer olmasını sağlıyor.

Hulk Hogan'ın son haline bakın! Bir dönem ekranların yıldızıydı

Amerikan Güreşiyle popüler olup Hollywood yıldızı olanların başında geliyordu .

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Hulk Hogan'ın son haline bakın! Bir dönem ekranların yıldızıydı

Efsane film Rocky filminde de rol almıştı.

Hulk Hogan'ın son haline bakın! Bir dönem ekranların yıldızıydı

Amerikan güreşi takip etmeyenler yine bazı komedi filmlerinden de kendisine aşina.

Hulk Hogan'ın son haline bakın! Bir dönem ekranların yıldızıydı

İşte sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ünlü ismin son hali!

Hulk Hogan'ın son haline bakın! Bir dönem ekranların yıldızıydı

Adeta yıllara meydan okuyor!

Hulk Hogan'ın son haline bakın! Bir dönem ekranların yıldızıydı

Jean Claude Van Damme hepimiz onu Van Damme olarak bildik. Şimdi bu halinden çok uzakta.

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