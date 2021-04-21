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Haberler Galeri Hülya Avşar filtreli hali ile dillere düşmüştü... 57 yaşındaki Hülya Avşar sıfır makyaj hali ile meydan okudu!
Giriş Tarihi: 21.04.2021 06:51 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 06:55

filtreli hali ile dillere düşmüştü... 57 yaşındaki Hülya Avşar ile meydan okudu!

Yıllar sonra yeniden bir dizi projesi ile ekranlara dönen geçtiğimiz haftalarda sosyal medyanın diline düşmüştü. dizisinde 'Hale'yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan filtre ile TT olmuştu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hatları belli olan Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüzü flulaştırıldı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanması dalga konusu oldu. Hatta Hülya Avşar için caps'ler bile yapıldı. 57 yaşındaki Hülya Avşar sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşım ile adeta gelen eleştirilere meydan okudu. , ile poz veren Hülya Avşar doğal güzelliği konuşturdu. İşte ...

Hülya Avşar filtreli hali ile dillere düşmüştü... 57 yaşındaki Hülya Avşar sıfır makyaj hali ile meydan okudu!

Yıllar sonra yeniden bir dizi projesi ile ekranlara dönen geçtiğimiz haftalarda sosyal medyanın diline düşmüştü.

Hülya Avşar filtreli hali ile dillere düşmüştü... 57 yaşındaki Hülya Avşar sıfır makyaj hali ile meydan okudu!

dizisinde 'Hale'yi oynayan yüzüne uygulanan filtre ile TT olmuştu.

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Hülya Avşar filtreli hali ile dillere düşmüştü... 57 yaşındaki Hülya Avşar sıfır makyaj hali ile meydan okudu!

Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hatları belli olan 'ın 'in son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüzü flulaştırıldı.

Hülya Avşar filtreli hali ile dillere düşmüştü... 57 yaşındaki Hülya Avşar sıfır makyaj hali ile meydan okudu!

Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, 'a özel filtre uygulanması dalga konusu oldu.

Hülya Avşar filtreli hali ile dillere düşmüştü... 57 yaşındaki Hülya Avşar sıfır makyaj hali ile meydan okudu!

Hatta için caps'ler bile yapıldı.

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