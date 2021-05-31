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Haberler Galeri Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir deri bir kemik kaldı! Fit haline övgüler yağdı…
Giriş Tarihi: 31.05.2021 10:44 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 10:50

ile 'nun kızları bir deri bir kemik kaldı! haline

Güzel oyuncu , eski eşi ve kızları oynadı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda 'dan ayrılmıştı. Bir süredir kalbi boş olan Zehra ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Görenler 'Zehra iğne ipliğe döndü' diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bıraktırıyor…

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir deri bir kemik kaldı! Fit haline övgüler yağdı…

, eski eşi ve kızı Zehra'yla oynadı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir deri bir kemik kaldı! Fit haline övgüler yağdı…

, tutkusunu kızından sonra 'a da aşılamış oldu.

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir deri bir kemik kaldı! Fit haline övgüler yağdı…

Ders alan , Instagram'dan paylaşımlar yaptı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir deri bir kemik kaldı! Fit haline övgüler yağdı…

, geçtiğimiz aylarda 'dan ayrılmıştı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir deri bir kemik kaldı! Fit haline övgüler yağdı…

Bir süredir kalbi boş olan Zehra ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor.

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