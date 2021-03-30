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Haberler Galeri Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir deri bir kemik kaldı! Siyahlar içindeki şıklığına övgüler yağdı…

ile 'nun kızları bir deri bir kemik kaldı! Siyahlar içindeki şıklığına övgüler yağdı…

ile 'nun eski evliliğinden olan kızları , 'nde objektiflere takıldı. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman gündeminde olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda 'dan ayrılmıştı. Bir süredir kalbi boş olan Zehra arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi tercih ediyor. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Görenler 'Zehra iğne ipliğe döndü' diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bıraktırıyor…

Giriş Tarihi: 30.03.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 13:42
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir deri bir kemik kaldı! Siyahlar içindeki şıklığına övgüler yağdı…

ve 'nun kızları , geçtiğimiz gün 'nde objektiflere yansıdı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir deri bir kemik kaldı! Siyahlar içindeki şıklığına övgüler yağdı…

Tek başına AVM'ye gelen Zehra, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir deri bir kemik kaldı! Siyahlar içindeki şıklığına övgüler yağdı…

Alışveriş sonrasında meydan katında bulunan bir restoranda kız arkadaşlarıyla bir araya gelen Çilingiroğlu, alışveriş sonrasında yorgunluğunu atıp arkadaşlarıyla uzun süre sohbet etti.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir deri bir kemik kaldı! Siyahlar içindeki şıklığına övgüler yağdı…

'nun siyahlar içindeki şıklığı ve ayrıca verdiği kilolar da dikkatlerden kaçmadı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu bir deri bir kemik kaldı! Siyahlar içindeki şıklığına övgüler yağdı…
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