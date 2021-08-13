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Haberler Galeri Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu iğne ipliğe döndü! Fit haline övgüler yağdı…
Giriş Tarihi: 13.08.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 13.08.2021 10:55

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu iğne ipliğe döndü! Fit haline övgüler yağdı

Güzel oyuncu Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra Çilingiroğlu kick boks yapıyor. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor. Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan ayrılmıştı. Bir süredir kalbi boş olan Zehra ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Çilingiroğlu'nun son günlerde verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. Görenler 'Zehra iğne ipliğe döndü' diyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, görenleri kendine hayran bıraktırıyor…

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu iğne ipliğe döndü! Fit haline övgüler yağdı…

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra'yla kick boks yapıyor. Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarıyor.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu iğne ipliğe döndü! Fit haline övgüler yağdı…

Kaya Çilingiroğlu, golf tutkusunu kızından sonra Hülya Avşar'a da aşılamış oldu.

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Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu iğne ipliğe döndü! Fit haline övgüler yağdı…

Ders alan Hülya Avşar, Instagram'dan paylaşımlar yapmıştı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu iğne ipliğe döndü! Fit haline övgüler yağdı…

Zehra Çilingiroğlu, geçtiğimiz aylarda Alaattin Kadayıfçıoğlu'dan ayrılmıştı.

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu iğne ipliğe döndü! Fit haline övgüler yağdı…

Bir süredir kalbi boş olan Zehra ailesiyle vakit geçirmeyi tercih ediyor.

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