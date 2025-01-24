Hülya Avşar onu uyarmıştı... Eski manken Aysu Baçeoğlu da sektörden nasibini almış! "17 sene yaşadım, travmalarım oldu"

"BÜTÜN MANKENLER OYUNCU OLDU"

Artık mankenlik yapmayan Aysu Baçeoğlu sözlerine, "Kaç senedir mankenlik yapmıyorum. Bizim dönemimiz de 20-25 model vardı. Ondan sonra kalmadı. Bizden sonra, bütün mankenler oyuncu oldu.