Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:07
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
09:52
Hülya Avşar onu uyarmıştı... Eski manken Aysu Baçeoğlu da sektörden nasibini almış! "17 sene yaşadım, travmalarım oldu"
2000'li yıllara damga vuran, Türkiye ve yurt dışında podyumların tozunu attıran 46 yaşındaki eski manken Aysu Baçeoğlu, uzun bir süre gözlerden uzaktı. Eski manken şimdilerde sakin ve mütevazı bir hayat sürerken son olarak basın mensuplarına yakalandı. Ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Baçeoğlu, mankenliği neden bıraktığını açıkladı. 'Zamanında işim engellendi' diyen ve sektöre zehir zemberek sözler sarf eden Aysu Baçeoğlu'nun sözlerine bir bakın!