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Haberler Galeri Hülya Avşar onu uyarmıştı... Eski manken Aysu Baçeoğlu da sektörden nasibini almış! "17 sene yaşadım, travmalarım oldu"
Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:07 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:52

Hülya Avşar onu uyarmıştı... Eski manken Aysu Baçeoğlu da sektörden nasibini almış! "17 sene yaşadım, travmalarım oldu"

2000'li yıllara damga vuran, Türkiye ve yurt dışında podyumların tozunu attıran 46 yaşındaki eski manken Aysu Baçeoğlu, uzun bir süre gözlerden uzaktı. Eski manken şimdilerde sakin ve mütevazı bir hayat sürerken son olarak basın mensuplarına yakalandı. Ayak üstü muhabirlerle sohbet eden Baçeoğlu, mankenliği neden bıraktığını açıkladı. 'Zamanında işim engellendi' diyen ve sektöre zehir zemberek sözler sarf eden Aysu Baçeoğlu'nun sözlerine bir bakın!

Hülya Avşar onu uyarmıştı... Eski manken Aysu Baçeoğlu da sektörden nasibini almış! 17 sene yaşadım, travmalarım oldu

Aysu Baçeoğlu, 2000'li yıllarda modellik kariyerne başlayarak sektörü ilk adımı attı.

Hülya Avşar onu uyarmıştı... Eski manken Aysu Baçeoğlu da sektörden nasibini almış! 17 sene yaşadım, travmalarım oldu

Mesleğine ilk olarak Vizyon Ajans ile adım atan Baçeoğlu, Türkiye ve yurt dışında birçok defileye çıkarak dikkat çekti.

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Hülya Avşar onu uyarmıştı... Eski manken Aysu Baçeoğlu da sektörden nasibini almış! 17 sene yaşadım, travmalarım oldu

Güzelliğiyle bir döneme damga vuran eski manken artık mesleğini yapmayarak kameralardan uzak bir yaşam sürüyor. Aysu Baçeoğlu, son olarak alışveriş yaparken gazetecilere yakalandı. Mankenliği neden bıraktığını açıklayan Baçeoğlu sektöre zehir zemberek sözler söyledi.

Hülya Avşar onu uyarmıştı... Eski manken Aysu Baçeoğlu da sektörden nasibini almış! 17 sene yaşadım, travmalarım oldu

"BÜTÜN MANKENLER OYUNCU OLDU"

Artık mankenlik yapmayan Aysu Baçeoğlu sözlerine, "Kaç senedir mankenlik yapmıyorum. Bizim dönemimiz de 20-25 model vardı. Ondan sonra kalmadı. Bizden sonra, bütün mankenler oyuncu oldu.

Hülya Avşar onu uyarmıştı... Eski manken Aysu Baçeoğlu da sektörden nasibini almış! 17 sene yaşadım, travmalarım oldu

"KİMSENİN KAPISINI ÇALMAM"

Biraz daha sakin kalmayı ve kaosun içinde olmayı tercih etmedim. 17 sene modellik yaptım. Oyunculuk deneyimim oldu ama kimsenin kapısını çalmam.

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