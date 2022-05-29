Giriş Tarihi: 29.05.2022 15:42
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
15:58
Hülya Avşar siyah bikinisiyle cesaretini konuşturdu! Dans ettiği anları paylaştı
Ünlü şarkıcı Hülya Avşar uzun aranın ardından 'Sen Aşk Mısın?' adlı şarkısıyla müzik piyasasına geri dönmüştü. Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü sanatçı Hülya Avşar, şimdi de TikTok ile ilgilenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 'Z kuşağı beni istiyorsa yakalasın' diyen 58 yaşındaki Avşar kızı siyah bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı. Hülya Avşar, düzgün fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkarttı. Cesaretini konuşturan güzel sanatçı, sosyal medyayı kasıp kavurdu.