Hülya Avşar siyah bikinisiyle cesaretini konuşturdu! Dans ettiği anları paylaştı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, her adımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 58 yaşındaki Avşar kızı fit vücuduyla da tüm dikkatleri üzeine çekiyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Hülya Avşar, TikTok'ta da artık aktif. Avşar son olarak siyah bikinisiyle cesaretini konuşturdu. Avşar kızı dans ettiği anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı.