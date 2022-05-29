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Haberler Galeri Hülya Avşar siyah bikinisiyle cesaretini konuşturdu! Dans ettiği anları paylaştı
Giriş Tarihi: 29.05.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 15:58

Hülya Avşar siyah bikinisiyle cesaretini konuşturdu! Dans ettiği anları paylaştı

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar uzun aranın ardından 'Sen Aşk Mısın?' adlı şarkısıyla müzik piyasasına geri dönmüştü. Sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanan ünlü sanatçı Hülya Avşar, şimdi de TikTok ile ilgilenmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde 'Z kuşağı beni istiyorsa yakalasın' diyen 58 yaşındaki Avşar kızı siyah bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı. Hülya Avşar, düzgün fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkarttı. Cesaretini konuşturan güzel sanatçı, sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Hülya Avşar siyah bikinisiyle cesaretini konuşturdu! Dans ettiği anları paylaştı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, her adımıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 58 yaşındaki Avşar kızı fit vücuduyla da tüm dikkatleri üzeine çekiyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Hülya Avşar, TikTok'ta da artık aktif. Avşar son olarak siyah bikinisiyle cesaretini konuşturdu. Avşar kızı dans ettiği anları paylaştı, sosyal medya yıkıldı.

Hülya Avşar siyah bikinisiyle cesaretini konuşturdu! Dans ettiği anları paylaştı

Hemen hemen her alanda başarısıyla çok konuşulan ünlü sanatçı Hülya Avşar, paylaşımlarıyla da takipçilerini kendisine hayran bırakıyor.

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Hülya Avşar siyah bikinisiyle cesaretini konuşturdu! Dans ettiği anları paylaştı

Bir yatak markasından aldığı reklam ücretiyle de gündem olan Avşar, sosyal medya hesabında takipçilerinin yorum yapmasına engel getirmişti.

Hülya Avşar siyah bikinisiyle cesaretini konuşturdu! Dans ettiği anları paylaştı

58 yaşındaki güzel ismin paylaşımına yorumları kapatması ise merak konusu oldu.

Hülya Avşar siyah bikinisiyle cesaretini konuşturdu! Dans ettiği anları paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hülya Avşar, bu sefer TikTok'a merak sardı.

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