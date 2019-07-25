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  • Hülya Avşar yine büyüledi! Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan pozu...

yine büyüledi! Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan pozu...

yine hayran bıraktı. 55 yaşındaki ünlü oyuncu Hülya Avşar, tatil sezonunu değerlendiriyor. Tatil pozlarıyla magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Hülya Avşar'ın ortaya çıkan fotoğrafına beğeni yağdı. Hülya Avşar, en son Kaya Çilingiroğlu ile olan tatlı atışmalarıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisiyle de tanışan Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun evlilik için henüz yaşının küçük olduğunu vurgulamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Hülya Avşar, bu kez tatil pozlarıyla beğenileri topladı. İşte Hülya Avşar ve diğer ünlü isimlerin çok konuşulan tatil pozları...

Giriş Tarihi: 25.07.2019 07:49 Güncelleme Tarihi: 25.07.2019 08:00
Hülya Avşar yine büyüledi! Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan pozu...

yine büyüledi! Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan pozu...

Hülya Avşar yine büyüledi! Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan pozu...

HADİSE

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Hülya Avşar yine büyüledi! Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan pozu...

HADİSE

Hülya Avşar yine büyüledi! Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan pozu...

ŞEYMA SUBAŞI

Hülya Avşar yine büyüledi! Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan pozu...

ŞEYMA SUBAŞI

Hülya Avşar yine büyüledi! Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan pozu...

SEREN SERENGİL

Hülya Avşar yine büyüledi! Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan pozu...

SEREN SERENGİL

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