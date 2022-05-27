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Haberler Galeri Hülya Avşar''a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun bikini sezonunu açtı! Melisa Şenolsun'un deniz sefasına alev yağdı!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 15:14

Hülya Avşar''a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun bikini sezonunu açtı! Melisa Şenolsun'un deniz sefasına alev yağdı!

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Melisa Şenolsun son zamanların yıldızı parlayan oyuncularından. Atiye dizisindeki cesur sahneleriyle ününe ün katan Melisa Şenolsun oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Melisa Şenolsun kıvırcık saçları ile ünlü sanatçı Hülya Avşar'a çok benzetilmişti. Hülya Avşar'ın gençlik yıllarındaki haline benzetilen Melisa Şenolsun sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiyor. Bu benzerliğin sorulduğu Melisa Şenolsun "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." demişti. Melisa Şenolsun son olarak bikini sezonunu açtığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz yatağında sere serpe poz veren Melisa Şenolsun'a alev emojileri yağdı. İşte Melisa Şenolsun bikinili pozları...

Hülya Avşar’’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun bikini sezonunu açtı! Melisa Şenolsun’un deniz sefasına alev yağdı!

Atiye dizisindeki cesur sahneleriyle ününe ün katan Melisa Şenolsun oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Hülya Avşar’’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun bikini sezonunu açtı! Melisa Şenolsun’un deniz sefasına alev yağdı!

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Melisa Şenolsun son zamanların yıldızı parlayan oyuncularından.

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Hülya Avşar’’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun bikini sezonunu açtı! Melisa Şenolsun’un deniz sefasına alev yağdı!

Melisa Şenolsun kıvırcık saçları ile ünlü sanatçı Hülya Avşar'a çok benzetilmişti.

Hülya Avşar’’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun bikini sezonunu açtı! Melisa Şenolsun’un deniz sefasına alev yağdı!

Hülya Avşar'ın gençlik yıllarındaki haline benzetilen Melisa Şenolsun sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiyor.

Hülya Avşar’’a benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Şenolsun bikini sezonunu açtı! Melisa Şenolsun’un deniz sefasına alev yağdı!

Bu benzerliğin sorulduğu Melisa Şenolsun "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." demişti.

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