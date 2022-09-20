Hülya Avşar’dan evlilik itirafı! Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nu korku sardı: Yüzleşmek ağır geldi!

Giriş Tarihi: 20.09.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 14:27

Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızları Zehra ile bu düğün karesini "Kızımın çocukluk arkadaşı, yani benim de kızım Melis'in düğünü. Garip bir duygu. Eyvah" notuyla paylaşmıştı. Sosyal medyada oldukça ilgi gören paylaşımda Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun güzelliği dikkat çekmişti. Zehra Çilingiroğlu son hali ile magazin gündeminde ilgi odağı olmayı başarmıştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, güzelliğiyle de "Annesinin kızı" dedirtmişti. Son olarak yine yemekte buluşan eski eşler ve kızlarına teyze Helin Avşar da eşlik etti. Hülya Avşar muhabirlerin sorularını yanıtlarken kızı ile ilgili evlilik itirafında bulundu...