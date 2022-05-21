Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na sitem! "Beni sallayıp duruyor"

Giriş Tarihi: 21.05.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 07:54

İddialı çıkışları, sahne kıyafetleri ve özel yaşantısıyla gündemden düşmeyen sanatçı Hülya Avşar, 'Sen Aşk Mısın?' adlı şarkısıyla müzik piyasasına geri dönmüştü. Son olarak katıldığı İbo Show'daki görüntüsü ile kendine hayran bırakan Hülya Avşar ilgi odağı olmuştu. Yıllar sonra müzikseverlerle buluşan Hülya Avşar'ın fit haline övgüler yağmıştı. Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Akatlar'da stüdyo çıkışı görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Avşar kızı, 'Sen Aşk mısın?' şarkısıyla ilgili "Şarkım çok sevildi, ne yalan söyleyeyim bu kadarını ben de beklemiyordum. Çok para harcayınca oluyormuş demek ki. Ama gençleri kendine çekeceğini biliyordum" diyerek güldü. Hülya Avşar, muhabirlerin "Bir çiftlik evi yaptırıyordunuz, hatta kızınız Zehra da ilgilenecekti. Son durum nedir?" sorusuna sitemli yanıt verdi.