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Haberler Galeri Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na sitem! "Beni sallayıp duruyor"
Giriş Tarihi: 21.05.2022 07:49 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 07:54

Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'na sitem! "Beni sallayıp duruyor"

İddialı çıkışları, sahne kıyafetleri ve özel yaşantısıyla gündemden düşmeyen sanatçı Hülya Avşar, 'Sen Aşk Mısın?' adlı şarkısıyla müzik piyasasına geri dönmüştü. Son olarak katıldığı İbo Show'daki görüntüsü ile kendine hayran bırakan Hülya Avşar ilgi odağı olmuştu. Yıllar sonra müzikseverlerle buluşan Hülya Avşar'ın fit haline övgüler yağmıştı. Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Akatlar'da stüdyo çıkışı görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Avşar kızı, 'Sen Aşk mısın?' şarkısıyla ilgili "Şarkım çok sevildi, ne yalan söyleyeyim bu kadarını ben de beklemiyordum. Çok para harcayınca oluyormuş demek ki. Ama gençleri kendine çekeceğini biliyordum" diyerek güldü. Hülya Avşar, muhabirlerin "Bir çiftlik evi yaptırıyordunuz, hatta kızınız Zehra da ilgilenecekti. Son durum nedir?" sorusuna sitemli yanıt verdi.

Hülya Avşar’dan kızı Zehra Çilingiroğlu’na sitem! Beni sallayıp duruyor

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fit görüntüsü ile kendine hayran bırakan Hülya Avşar şimdilerde sahnelerin de tozunu attırıyor.İddialı çıkışları, sahne kıyafetleri ve özel yaşantısıyla gündemden düşmeyen sanatçı Hülya Avşar, 'Sen Aşk Mısın?' adlı şarkısıyla müzik piyasasına geri dönmüştü.

Hülya Avşar’dan kızı Zehra Çilingiroğlu’na sitem! Beni sallayıp duruyor

Son olarak katıldığı İbo Show'daki görüntüsü ile dikkat çeken Hülya Avşar ilgi odağı olmuştu.

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Hülya Avşar’dan kızı Zehra Çilingiroğlu’na sitem! Beni sallayıp duruyor

Yıllar sonra müzikseverlerle buluşan Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Akatlar'da stüdyo çıkışı görüntülendi. Bir hayli keyifli olan Avşar kızı, 'Sen Aşk mısın?' şarkısıyla ilgili "Şarkım çok sevildi, ne yalan söyleyeyim bu kadarını ben de beklemiyordum. Çok para harcayınca oluyormuş demek ki. Ama gençleri kendine çekeceğini biliyordum" diyerek güldü.

Hülya Avşar’dan kızı Zehra Çilingiroğlu’na sitem! Beni sallayıp duruyor

Avşar, dijital platformda günlük hallerini yayınladığı videoaların da çok ilgi gördüğünü söyleyerek, "O da çok iyi gidiyor. Tam da yerini buldu dijitalde, sosyal medyaya biraz önem veriyorum, hatta sanal dünyada bir şeyler yapmaya başladım. Z kuşağını yakalayayım gibi bir amacım yok ama onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler" diye konuştu.

Hülya Avşar’dan kızı Zehra Çilingiroğlu’na sitem! Beni sallayıp duruyor

'ZEHRA BENİ SALLAYIP DURUYOR'
Hülya Avşar, muhabirlerin "Bir çiftlik evi yaptırıyordunuz, hatta kızınız Zehra da ilgilenecekti. Son durum nedir?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Evet devam ediyor, pandemi girince araya mecburen durduk, pandemide kimse çalışmak istemedi, onlar da haklılar. Zehra biraz salladı beni, çünkü daha çok hoşuna giden başka şeyler ile ilgileniyor. O yüzden beni tamamen sallayıp duruyor."

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