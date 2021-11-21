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Haberler Galeri Hülya Avşar'ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı! Paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!
Giriş Tarihi: 21.11.2021 12:48 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021 12:49

Hülya Avşar'ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı! Paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden olan güzel şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar tenis tutkusuyla da biliniyor. Şu sıralar kendi adı ile düzenlenen turnava ile paylaşımlarda bulunan Hülya Avşar'ı kızı Zehra Çilingiroğlu ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu da yalnız bırakmadı. Kızı ve eski eşi ile paylaşımda bulunan 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın pozuna Zehra Çilingiroğlu damga vurdu. Son zamanlarda oldukça zayıfladığı dikkatlerden kaçmayan Zehra Çilingiroğlu'nun fit haline yorum yağdı. Anne ve babası gibi spora düşkün olan pandemide bile boş durmayan Zehra Çilingiroğlu özellikle golf ile ilgileniyor. İşte Hülya Avşar'ın ilgi odağı olan paylaşımı...

Hülya Avşar’ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı! Paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!
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Hülya Avşar’ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı! Paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!
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Hülya Avşar’ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı! Paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!
Hülya Avşar’ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı! Paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!
Hülya Avşar’ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı! Paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu!
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