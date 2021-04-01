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Haberler Galeri Hülya Avşar'ın dizide yüzüne uygulanan filtre sosyal medyanın diline düştü! Hülya Avşar bile kendisiyle dalga geçti...
Giriş Tarihi: 01.04.2021 07:54 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 07:59

'ın dizide yüzüne uygulanan filtre sosyal medyanın diline düştü! Hülya Avşar bile kendisiyle dalga geçti...

Yıllar sonra yeniden bir dizi projesi ile ekranlara dönen sosyal medyanın diline düştü. dizisinde 'Hale'yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan filtre ile TT oldu. Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümünde kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattı flulaştırıldı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulanması dalga konusu oldu. Hülya Avşar için caps'ler bile yapıldı. Hülya Avşar "Çok yakışmış diziye, mimikleri müthiş" diye yazan bir takipçisine verdiği "Ben de aynı fikirdeyim" yanıtı ile kendisi de 'filtreli Hülya Avşar' ile dalga geçti. İşte Hülya Avşar'ın ...

Hülya Avşar'ın dizide yüzüne uygulanan filtre sosyal medyanın diline düştü! Hülya Avşar bile kendisiyle dalga geçti...

Yıllar sonra yeniden bir dizi projesi ile ekranlara dönen sosyal medyanın diline düştü.

Hülya Avşar'ın dizide yüzüne uygulanan filtre sosyal medyanın diline düştü! Hülya Avşar bile kendisiyle dalga geçti...

dizisinde 'Hale'yi oynayan yüzüne uygulanan filtre ile TT oldu.

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Hülya Avşar'ın dizide yüzüne uygulanan filtre sosyal medyanın diline düştü! Hülya Avşar bile kendisiyle dalga geçti...

Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan 'ın 'in son bölümünde kullanılan özel filtre ile tüm yüz hattı flulaştırıldı.

Hülya Avşar'ın dizide yüzüne uygulanan filtre sosyal medyanın diline düştü! Hülya Avşar bile kendisiyle dalga geçti...

Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, 'a özel filtre uygulanması dalga konusu oldu.

Hülya Avşar'ın dizide yüzüne uygulanan filtre sosyal medyanın diline düştü! Hülya Avşar bile kendisiyle dalga geçti...

için caps'ler bile yapıldı.

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