Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırdı! Helin Avşar'ı tanımak imkansız...

'ın kız kardeşi estetiğin dozunu kaçırdı! Helin Avşar'ı tanımak imkansız...

bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası 'ı oldukça yormuştu. Ünlü sanatçı da ablası sayesinde ünlüler dünyasına dahil olmuştu. Sansasyonel magazin haberlerine konu olan Helin Avşar şimdilerde ise magazinden uzak oldukça farklı bir hayat sürdürüyor. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda ile ilgilenen Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Helin Avşar'ın bu büyük değişiminin ardında Almanya'da geçirdiği 4 büyük estetik operasyonun yattığı konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Helin Avşar sık sık takipçilerine paylaşımlarda bulunuyor. Genellikle spor salonundan yaptığı paylaşımlar dikkat çeken Helin Avşar'ın değişimine ise adeta yorum yağıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 16:58
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırdı! Helin Avşar'ı tanımak imkansız...

bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası 'ı oldukça yormuştu. Ünlü sanatçı da ablası sayesinde ünlüler dünyasına dahil olmuştu. Sansasyonel magazin haberlerine konu olan Helin Avşar şimdilerde ise magazinden uzak oldukça farklı bir hayat sürdürüyor. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda ile ilgilenen Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Helin Avşar'ın bu büyük değişiminin ardında Almanya'da geçirdiği 4 büyük estetik operasyonun yattığı konuşuluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Helin Avşar sık sık takipçilerine paylaşımlarda bulunuyor. Genellikle spor salonundan yaptığı paylaşımlar dikkat çeken Helin Avşar'ın değişimine ise adeta yorum yağıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırdı! Helin Avşar'ı tanımak imkansız...

FAHRİYE EVCEN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırdı! Helin Avşar'ı tanımak imkansız...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırdı! Helin Avşar'ı tanımak imkansız...

EMINA JAHOVIC

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırdı! Helin Avşar'ı tanımak imkansız...
Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırdı! Helin Avşar'ı tanımak imkansız...

FİLİZ AKIN

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar estetiğin dozunu kaçırdı! Helin Avşar'ı tanımak imkansız...
BİZE ULAŞIN