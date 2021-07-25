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Haberler Galeri Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın eski halinden eser yok! 44 yaşındaki Helin Avşar adeta bambaşka biri oldu!
Giriş Tarihi: 25.07.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021 09:03

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın eski halinden eser yok! 44 yaşındaki Helin Avşar adeta bambaşka biri oldu!

Helin Avşar bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yormuştu. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması onu da ünlüler dünyasına dahil etmişti. Sansasyonel magazin haberlerine konu olan Helin Avşar şimdilerde ise magazinden uzak oldukça farklı bir hayat sürdürüyor. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda ile ilgilenen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Helin Avşar'ın bu büyük değişiminin ardından tanımak neredeyse imkansız. Eski halinden eser kalmayan Helin Avşar son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı aile pozu ile alay konusu olmuş, filtreyi abartan Helin Avşar'a yorum yağmıştı. İşte Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın son hali...

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın eski halinden eser yok! 44 yaşındaki Helin Avşar adeta bambaşka biri oldu!

Helin Avşar bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yormuştu. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması onu da ünlüler dünyasına dahil etmişti.

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın eski halinden eser yok! 44 yaşındaki Helin Avşar adeta bambaşka biri oldu!

Sansasyonel magazin haberlerine konu olan Helin Avşar şimdilerde ise magazinden uzak oldukça farklı bir hayat sürdürüyor. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı.

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Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın eski halinden eser yok! 44 yaşındaki Helin Avşar adeta bambaşka biri oldu!

Şimdilerde moda ile ilgilenen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Helin Avşar'ın bu büyük değişiminin ardından tanımak neredeyse imkansız.

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın eski halinden eser yok! 44 yaşındaki Helin Avşar adeta bambaşka biri oldu!

Eski halinden eser kalmayan Helin Avşar son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı aile pozu ile alay konusu olmuş, filtreyi abartan Helin Avşar'a yorum yağmıştı.

Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın eski halinden eser yok! 44 yaşındaki Helin Avşar adeta bambaşka biri oldu!

Yeğeni Zehra'dan bile küçük görünen 44 yaşındaki Helin, gelen yorumlar sonrası fotoğrafı ana sayfadan sildi, storyde paylaştı.

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