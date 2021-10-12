Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi! Zehra Çilingiroğlu yine "Anasının kızı" dedirtti!

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu en az annesi kadar popüler. Genç mimar Zehra Çilingiroğlu anne ve babası gibi spora da oldukça düşkün. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı golf turnuvasında ödül alan Zehra Çilingiroğlu'nun bu anları annesi Hülya Avşar "Anasının kızı" notu ile paylaşmıştı. Zehra Çilingiroğlu önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Zehra Çilingiroğlu'nun son zamanlarda verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. İşte Hülya Avşar'ın kızıZehra Çilingiroğlu'nun son hali...