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Haberler Galeri Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi! Zehra Çilingiroğlu yine "Anasının kızı" dedirtti!
Giriş Tarihi: 12.10.2021 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 10:25

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi! Zehra Çilingiroğlu yine "Anasının kızı" dedirtti!

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu en az annesi kadar popüler. Genç mimar Zehra Çilingiroğlu anne ve babası gibi spora da oldukça düşkün. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı golf turnuvasında ödül alan Zehra Çilingiroğlu'nun bu anları annesi Hülya Avşar "Anasının kızı" notu ile paylaşmıştı. Zehra Çilingiroğlu önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Zehra Çilingiroğlu'nun son zamanlarda verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı. İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun son hali...

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi! Zehra Çilingiroğlu yine Anasının kızı dedirtti!

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu en az annesi kadar popüler.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi! Zehra Çilingiroğlu yine Anasının kızı dedirtti!

Genç mimar Zehra Çilingiroğlu anne ve babası gibi spora da oldukça düşkün.

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Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi! Zehra Çilingiroğlu yine Anasının kızı dedirtti!

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı golf turnuvasında ödül alan Zehra Çilingiroğlu'nun bu anları annesi Hülya Avşar "Anasının kızı" notu ile paylaşmıştı.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi! Zehra Çilingiroğlu yine Anasının kızı dedirtti!

Zehra Çilingiroğlu önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi.

Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu fit hali ile büyüledi! Zehra Çilingiroğlu yine Anasının kızı dedirtti!

Aşk hayatının yanı sıra tarzıyla çok konuşulan Zehra Çilingiroğlu'nun son zamanlarda verdiği kilolar dikkatlerden kaçmadı.

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