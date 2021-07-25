Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile teyzesi Helin Avşar adeta şov yaptı! Banyoda kaslı vücudunu paylaşan Helin Avşar formunu spora borçlu...

Bir dönem magazin haberlerine konu olan aşkları ile özellikle ablası Hülya Avşar'ı oldukça yoran Helin Avşar şimdilerde değişimi ile gündemde. Ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşi olması Helin Avşar'ı da ünlüler dünyasına dahil etmişti. 2016 yılında yaptığı kısa süreli evliliğin ardından Helin Avşar hızla değişmeye başladı. Şimdilerde moda ile ilgilenen Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. Eski halinden eser kalmayan Helin Avşar son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bikinilibanyo pozu ile dikkatleri üzerine çekti. Değişiminin yanı sıra fit hali ile yıllara meydan okuyan Helin Avşar formunu ablası gibi spora borçlu. Önceki gün yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile spor yaptığı anları paylaşan Helin Avşar'a ilk beğeni ablası Hülya Avşar'dan geldi. İşte Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'ın yeğeni Zehra Çilingiroğlu ile spor paylaşımı...