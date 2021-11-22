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Haberler Galeri Hülya Avşar'ın paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu! Hülya Avşar'ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı!
Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 10:21

Hülya Avşar'ın paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu! Hülya Avşar'ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden olan güzel şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar tenis tutkusuyla da biliniyor. Şu sıralar kendi adı ile düzenlenen turnuva ile paylaşımlarda bulunan Hülya Avşar'ı kızı Zehra Çilingiroğlu ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu da yalnız bırakmadı. Kızı ve eski eşi ile paylaşımda bulunan 58 yaşındaki Hülya Avşar'ın pozuna Zehra Çilingiroğlu damga vurdu. Son zamanlarda oldukça zayıfladığı dikkatlerden kaçmayan Zehra Çilingiroğlu'nun fit haline yorum yağdı. Anne ve babası gibi spora düşkün olan pandemide bile boş durmayan Zehra Çilingiroğlu özellikle golf ile ilgileniyor. İşte Hülya Avşar'ın ilgi odağı olan paylaşımı...

Hülya Avşar’ın paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu! Hülya Avşar’ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlülerden olan güzel şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar bu yaza iddialı paylaşımlarıyla damga vurmuştu.

Hülya Avşar’ın paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu! Hülya Avşar’ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı!

58 yaşındaki Hülya Avşar güzelliğiyle 'Yıllara meydan okuyor' dedirtmişti.

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Hülya Avşar’ın paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu! Hülya Avşar’ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı!

Fit halini uzun yıllardır hiç aksatmadan yaptığı spora borçlu olan Hülya Avşar özellikle tenise olan düşkünlüğü ile biliniyor.

Hülya Avşar’ın paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu! Hülya Avşar’ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı!
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Hülya Avşar’ın paylaşımına Zehra Çilingiroğlu damga vurdu! Hülya Avşar’ı kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi yalnız bırakmadı!

Şu sıralar kendi adı ile düzenlenen turnava ile paylaşımlarda bulunan Hülya Avşar'ı kızı Zehra Çilingiroğlu ile eski eşi Kaya Çilingiroğlu da yalnız bırakmadı.

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