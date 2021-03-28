HaberlerGaleriHülya Avşar'ın siyahlar içinde paylaşımı olay... 57 yaşındaki Hülya Avşar yine genç kızlara taş çıkardı!
Hülya Avşar'ın siyahlar içinde paylaşımı olay... 57 yaşındaki Hülya Avşar yine genç kızlara taş çıkardı!
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar son paylaşımıyla yine genç kızlara taş çıkardı.Yeni dizisi Masumiyet ile uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Hülya Avşar'ın iş hayatında şu sıralar her şey yolunda. Oyunculuk kariyerine yeni bir proje daha ekleyen Hülya Avşar ayrıca bir firmanında reklam yüzü. Formuna dikkat eden 57 yaşındaki Hülya Avşar sette bile sporunu yapmayı ihmal etmiyor. Fit hali ile dikkat çeken Hülya Avşar'ın siyahlar içindeki pozuna beğeni yağdı.
Giriş Tarihi: 28.03.2021
10:12
Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
10:14
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ