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Haberler Galeri Hülya Avşar’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Genç kızları kıskandırdı adeta düşman çatlattı!
Giriş Tarihi: 21.08.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 09:32

Hülya Avşar’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Genç kızları kıskandırdı adeta düşman çatlattı!

Hülya Avşar tatilde de yaptığı paylaşımlarla bu yaza damga vurdu. Fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan ünlü sanatçı, cesaretiyle de kendine hayran bıraktırıyor. Hülya Avşar'ın yaptığı sosyal medya paylaşımları takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Sıkı takipçileri Hülya Avşar'ın yaptığı her paylaşımı beğeni ve yorum yağmura tutuyor. Güzelliği ile dillere destan başarılı oyuncu Hülya Avşar yaptığı paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avşar, son yaptığı paylaşımla yine düşman çatlattı.

Hülya Avşar’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Genç kızları kıskandırdı adeta düşman çatlattı!

Attığı her adım, söylediği her söz olay olan Hülya Avşar çok konuşulan bir sosyal medya paylaşımına daha imza attı. Yaz aylarını her sene olduğu gibi Ayvalık'taki yazlığında geçiren ünlü sanatçının paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Hülya Avşar’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Genç kızları kıskandırdı adeta düşman çatlattı!

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medyadan paylaştığı tatil pozuyla yıllara meydan okudu.

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Hülya Avşar’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Genç kızları kıskandırdı adeta düşman çatlattı!

Hülya Avşar, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Hülya Avşar’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Genç kızları kıskandırdı adeta düşman çatlattı!

PAYLAŞIMINI YORUMLARA KAPADI

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu her sene olduğu gibi Ayvalık'ta atan ünlü oyuncu ve şarkıcı, burada verdiği iddialı bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hülya Avşar’ın yeni paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Genç kızları kıskandırdı adeta düşman çatlattı!

Her zamanki gibi paylaşımını yorumlara kapatan Avşar'ın tatil pozu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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