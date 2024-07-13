Giriş Tarihi: 13.07.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
07:22
Hülya Koçyiğit 'Geçmişten bir kare' diyerek paylaştı... Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit'in eşinin Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?
Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de övgüleri topluyor. 76 yaşındaki duayen sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi. Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren, Hülya Koçyiğit son olarak nostaljik karesi ile hayran bıraktı... Hülya Koçyiğit'in 20'li yaşlarındaki hali torunu Aslışah Alkoçlar'a çok benzetildi...