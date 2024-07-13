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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit 'Geçmişten bir kare' diyerek paylaştı... Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit'in eşinin Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 07:16 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 07:22

Hülya Koçyiğit 'Geçmişten bir kare' diyerek paylaştı... Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit'in eşinin Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de övgüleri topluyor. 76 yaşındaki duayen sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi. Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi. Şimdilerde 2 torunu olan ve hatta torunlarının 4 çocuğu ile büyük anneanne olmanın keyfini süren, Hülya Koçyiğit son olarak nostaljik karesi ile hayran bıraktı... Hülya Koçyiğit'in 20'li yaşlarındaki hali torunu Aslışah Alkoçlar'a çok benzetildi...

Hülya Koçyiğit ’Geçmişten bir kare’ diyerek paylaştı... Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit’in eşinin Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?

Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer alan, doğallığı ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran, duayen sanatçı Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan duruşu hayranları tarafından büyük beğeni topluyor. Şimdilerde Film Gibi Hayatlar programında sunuculuk yapan Hülya Koçyiğit, özel hayatı ile her zaman parmakla gösteriliyor.

Hülya Koçyiğit ’Geçmişten bir kare’ diyerek paylaştı... Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit’in eşinin Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de her zaman övgülerin odağı oldu.

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Hülya Koçyiğit ’Geçmişten bir kare’ diyerek paylaştı... Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit’in eşinin Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?

76 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi.

Hülya Koçyiğit ’Geçmişten bir kare’ diyerek paylaştı... Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit’in eşinin Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?

Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi.

Hülya Koçyiğit ’Geçmişten bir kare’ diyerek paylaştı... Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit’in eşinin Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?

Zarafeti ile her zaman övgüleri toplayan usta sanatçı sosyal medya hesabından hayranlarını geçmişe götürdü. Hülya Koçyiğit'in nostaljik karesine beğeni ve yorum yağarken torunu Aslışah Alkoçlar ile benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı...

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