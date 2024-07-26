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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit hayranlarını geçmişe götürdü! Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit'in eşinin Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 13:30 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:40

Hülya Koçyiğit hayranlarını geçmişe götürdü! Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit'in eşinin Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?

Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Türk sinemasının en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit son olarak hayranlarını geçmişe götürdü. 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, nostaljik karesi ile bir kez daha hayran bıraktı. Hülya Koçyiğit'in 20'li yaşlarındaki hali torunu Aslışah Alkoçlar'a çok benzetildi. Hülya Koçyiğit'in paylaşımlarında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından olan eşini görenler ise mutlu evliliklerine "Maşallah" demeden edemedi...

Hülya Koçyiğit hayranlarını geçmişe götürdü! Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit’in eşinin Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?

Türk sinemasının önemli yapıtlarında yer alan, doğallığı ve güzelliğiyle gönüllere taht kuran, duayen sanatçı Hülya Koçyiğit'in yıllara meydan okuyan duruşu hayranları tarafından büyük beğeni topluyor. Şimdilerde Film Gibi Hayatlar programında sunuculuk yapan Hülya Koçyiğit, özel hayatı ile her zaman parmakla gösteriliyor.

Hülya Koçyiğit hayranlarını geçmişe götürdü! Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit’in eşinin Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, başarılarla dolu sanat hayatının yanı sıra, yarım asrı devirdiği mutlu evliliği ile de her zaman övgülerin odağı oldu.

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Hülya Koçyiğit hayranlarını geçmişe götürdü! Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit’in eşinin Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?

76 yaşındaki usta sanatçı Hülya Koçyiğit, dile kolay ömrünün en güzel 56 yılını Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Selim Soydan ile geçirdi.

Hülya Koçyiğit hayranlarını geçmişe götürdü! Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit’in eşinin Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?

Bu evlilikten bir dönemin çocuk yıldızlarından olan kızı Gülşah Soydan dünyaya geldi.

Hülya Koçyiğit hayranlarını geçmişe götürdü! Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit’in eşinin Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?

7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, nostaljik karesi ile bir kez daha hayran bıraktı.

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