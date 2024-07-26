Giriş Tarihi: 26.07.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
13:40
Hülya Koçyiğit hayranlarını geçmişe götürdü! Zarafeti ile büyüleyen Hülya Koçyiğit'in eşinin Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu olduğunu biliyor muydunuz?
Dile kolay 56 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Türk sinemasının en güzel kadınlarından Hülya Koçyiğit son olarak hayranlarını geçmişe götürdü. 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan usta sanatçı Hülya Koçyiğit, nostaljik karesi ile bir kez daha hayran bıraktı. Hülya Koçyiğit'in 20'li yaşlarındaki hali torunu Aslışah Alkoçlar'a çok benzetildi. Hülya Koçyiğit'in paylaşımlarında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından olan eşini görenler ise mutlu evliliklerine "Maşallah" demeden edemedi...