Hülya Koçyiğit torunu Aslışah'ın nişanında döktürdü! İşte Aslışah Alkoçlar'ın nişan töreninden yeni kareler...

Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir yıldır aşk yaşadığı iş adamı Kaan Demirağ ile önceki akşam aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı.