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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit torununun nişanında yerinde duramadı! Aslışah Alkoçlar'ın nişan törenine Hülya Koçyiğit'in dansı damga vurdu...

torununun nişanında yerinde duramadı! 'ın nişan törenine Hülya Koçyiğit'in dansı damga vurdu...

Usta oyuncu 'in torunu , bir yıldır aşk yaşadığı iş adamı ile önceki akşam aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Magazin gündeminde sıkça yer bulunan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar 2021 yılının ilk günlerinde güzel haberi verdi. Nisan ayından bu yana aşk yaşadığı Kaan Demirağ'ın evlilik teklifini kabul eden Aslışah Alkoçlar, nişan yüzüğünü taktı. Sosyal medya hesabından nişan töreninden kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar mavi elbisesi ile göz kamaştırdı. İşte Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın ...

Giriş Tarihi: 13.01.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 10:20
Hülya Koçyiğit torununun nişanında yerinde duramadı! Aslışah Alkoçlar'ın nişan törenine Hülya Koçyiğit'in dansı damga vurdu...

Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen ile çifti nişanlanarak mutlu haberi sevenlerine duyurdu.

Hülya Koçyiğit torununun nişanında yerinde duramadı! Aslışah Alkoçlar'ın nişan törenine Hülya Koçyiğit'in dansı damga vurdu...

Usta oyuncu 'in torunu , bir yıldır aşk yaşadığı iş adamı ile önceki akşam aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı.

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Hülya Koçyiğit torununun nişanında yerinde duramadı! Aslışah Alkoçlar'ın nişan törenine Hülya Koçyiğit'in dansı damga vurdu...

Nisan ayından bu yana aşk yaşadığı 'ın evlilik teklifini kabul eden , nişan yüzüğünü taktı.

Hülya Koçyiğit torununun nişanında yerinde duramadı! Aslışah Alkoçlar'ın nişan törenine Hülya Koçyiğit'in dansı damga vurdu...

Sosyal medya hesabından nişan töreninden kareler paylaşan mavi elbisesi ile göz kamaştırdı. İşte Aslışah Alkoçlar ile 'ın ...

Hülya Koçyiğit torununun nişanında yerinde duramadı! Aslışah Alkoçlar'ın nişan törenine Hülya Koçyiğit'in dansı damga vurdu...

Sosyetik isim Neslişah Alkoçlar ve oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan, mutlu geceyi bu romantik kare ile ölümsüzleştirdi.

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