Usta oyuncu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, bir yıldır aşk yaşadığı iş adamı Kaan Demirağ ile önceki akşam aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlandı. Magazin gündeminde sıkça yer bulunan sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar 2021 yılının ilk günlerinde güzel haberi verdi. Nisan ayından bu yana aşk yaşadığı Kaan Demirağ'ın evlilik teklifini kabul eden Aslışah Alkoçlar, nişan yüzüğünü taktı. Sosyal medya hesabından nişan töreninden kareler paylaşan Aslışah Alkoçlar mavi elbisesi ile göz kamaştırdı. İşte Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ'ın nişan töreninden yeni kareler...
Giriş Tarihi: 13.01.2021
09:22
Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
10:20
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