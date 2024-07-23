Hülya Koçyiğit’in gençliğine benzeyen Aslışah Alkoçlar yeni yaşına ailesiyle girdi! Hülya Koçyiğit’ten torununa övgü dolu sözler…

Yılların eskitemediği usta isimlerden Hülya Koçyiğit sosyal medya hesabını da sevenlerini de ihmal etmiyor. Sık sık paylaşımlarda bulunan Hülya Koçyiğit geçtiğimiz günlerde nostaljik karesi ile hayranlarını geçmişe götürmüştü. Hülya Koçyiğit şimdi ise kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü yaptığı paylaşım ile kutladı.