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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit'in gençliğine benzeyen Aslışah Alkoçlar yeni yaşına ailesiyle girdi! Hülya Koçyiğit'ten torununa övgü dolu sözler…
Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:38

Hülya Koçyiğit'in gençliğine benzeyen Aslışah Alkoçlar yeni yaşına ailesiyle girdi! Hülya Koçyiğit'ten torununa övgü dolu sözler…

Yılların eskitemediği usta isimlerden Hülya Koçyiğit sosyal medya hesabını da sevenlerini de ihmal etmiyor. Sık sık paylaşımlarda bulunan 76 yaşındaki Hülya Koçyiğit son olarak kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı. Hülya Koçyiğit, torunu Aslışah Alkoçlar'a övgü dolu sözler söyledi... İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar yeni yaşına ailesi ile girdi. Kısa süre önce ablası Neslişah Alkoçlar ve eniştesi Engin Altan Düzyatan ile tatile çıkan Aslışah Alkoçlar doğum gününde de mutlu aile pozu verdi...

Hülya Koçyiğit’in gençliğine benzeyen Aslışah Alkoçlar yeni yaşına ailesiyle girdi! Hülya Koçyiğit’ten torununa övgü dolu sözler…

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından 76 yaşındaki Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar pozlarıyla anneannesinin gençliğini anımsatıyor... Sosyal medyada ilgi ile takip edilen Aslışah Alkoçlar bu defa anneannesi Hülya Koçyiğit'in sosyal medyasında ortaya çıktı...

Hülya Koçyiğit’in gençliğine benzeyen Aslışah Alkoçlar yeni yaşına ailesiyle girdi! Hülya Koçyiğit’ten torununa övgü dolu sözler…

Yılların eskitemediği usta isimlerden Hülya Koçyiğit sosyal medya hesabını da sevenlerini de ihmal etmiyor. Sık sık paylaşımlarda bulunan Hülya Koçyiğit geçtiğimiz günlerde nostaljik karesi ile hayranlarını geçmişe götürmüştü. Hülya Koçyiğit şimdi ise kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü yaptığı paylaşım ile kutladı.

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Hülya Koçyiğit’in gençliğine benzeyen Aslışah Alkoçlar yeni yaşına ailesiyle girdi! Hülya Koçyiğit’ten torununa övgü dolu sözler…

Hülya Koçyiğit, torunu Aslışah Alkoçlar'a övgü dolu sözler söyledi...

Hülya Koçyiğit’in gençliğine benzeyen Aslışah Alkoçlar yeni yaşına ailesiyle girdi! Hülya Koçyiğit’ten torununa övgü dolu sözler…

İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar yeni yaşına ailesi ile girdi.

Hülya Koçyiğit’in gençliğine benzeyen Aslışah Alkoçlar yeni yaşına ailesiyle girdi! Hülya Koçyiğit’ten torununa övgü dolu sözler…

Kısa süre önce ablası Neslişah Alkoçlar ve eniştesi Engin Altan Düzyatan ile tatile çıkan Aslışah Alkoçlar doğum gününde de mutlu aile pozu verdi...

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