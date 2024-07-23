Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
10:38
Hülya Koçyiğit'in gençliğine benzeyen Aslışah Alkoçlar yeni yaşına ailesiyle girdi! Hülya Koçyiğit'ten torununa övgü dolu sözler…
Yılların eskitemediği usta isimlerden Hülya Koçyiğit sosyal medya hesabını da sevenlerini de ihmal etmiyor. Sık sık paylaşımlarda bulunan 76 yaşındaki Hülya Koçyiğit son olarak kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar'ın doğum gününü kutladı. Hülya Koçyiğit, torunu Aslışah Alkoçlar'a övgü dolu sözler söyledi... İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar yeni yaşına ailesi ile girdi. Kısa süre önce ablası Neslişah Alkoçlar ve eniştesi Engin Altan Düzyatan ile tatile çıkan Aslışah Alkoçlar doğum gününde de mutlu aile pozu verdi...