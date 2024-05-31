Giriş Tarihi: 31.05.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
16:31
Hülya Koçyiğit'in gençliğini andıran torunu Aslışah Alkoçlar bikinili pozlar ile yaktı geçti! Karın kasları görenleri kıskandırdı!
Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, iki yıl önce iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden kısa bir süre sonra oğlu Cem'i kucağına alan Alkoçlar, bundan 1 yıl önce de ikinci bebeği Ada'ya kavuşmuştu. İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar tatil pozları ile sosyal medyayı salladı. Aslışah Alkoçlar'ın karın kasları görenleri kıskandırdı. "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yağan Aslışah Alkoçlar'ın beyaz bikinisi üstüne giydiği dantel eteği ile fiziğini sergiledi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın karın kaslarını konuşturduğu iddialı kareleri...