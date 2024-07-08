Giriş Tarihi: 08.07.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
16:21
Hülya Koçyiğit'in gençliğini andıran torunu Aslışah Alkoçlar tekne pozları ile yaktı geçti! "Kim der ki iki çocuk annesi"
Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, iki yıl önce iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden kısa bir süre sonra oğlu Cem'i kucağına alan Alkoçlar, bundan 1 yıl önce de ikinci bebeği Ada'ya kavuşmuştu. İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar tatil pozları ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Aslışah Alkoçlar'ın karın kasları görenleri kıskandırdı. "Kim der ki iki çocuk annesi" yorumları yağan Aslışah Alkoçlar'ın tekne pozları ile fiziğini sergiledi. İşte Aslışah Alkoçlar'ın çocuklarına ve dedesine de ver verdiği yeni tatil pozları...