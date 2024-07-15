Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hülya Koçyiğit'in güzel torunları Aslışah ile Neslişah Alkoçlar birlikte tatilde! Engin Altan Düzyatan'ın bacanağı ile pozuna yorum yağdı...
Giriş Tarihi: 15.07.2024 14:57 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 15:03

Hülya Koçyiğit'in güzel torunları Aslışah ile Neslişah Alkoçlar birlikte tatilde! Engin Altan Düzyatan'ın bacanağı ile pozuna yorum yağdı...

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, iki yıl önce iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden kısa bir süre sonra oğlu Cem'i kucağına alan Alkoçlar, bundan 1 yıl önce de ikinci bebeği Ada'ya kavuşmuştu. İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar tatil pozları ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Aslışah Alkoçlar son olarak ablası Neslişah Alkoçlar ile eniştesi Engin Altan Düzyatan ile tatil pozlarını paylaştı. Aslışah Alkoçlar'ın 'Bacoluk' notu ile paylaştığı bacanaklar Engin Altan Düzyatan ve Kaan Demirağ'a yorum yağdı...

Hülya Koçyiğit’in güzel torunları Aslışah ile Neslişah Alkoçlar birlikte tatilde! Engin Altan Düzyatan’ın bacanağı ile pozuna yorum yağdı...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Aslışah Alkoçlar tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Hülya Koçyiğit’in güzel torunları Aslışah ile Neslişah Alkoçlar birlikte tatilde! Engin Altan Düzyatan’ın bacanağı ile pozuna yorum yağdı...

Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar pozlarıyla anneannesinin gençliğini anımsatıyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hülya Koçyiğit’in güzel torunları Aslışah ile Neslişah Alkoçlar birlikte tatilde! Engin Altan Düzyatan’ın bacanağı ile pozuna yorum yağdı...

İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar tatil pozları ile sosyal medyayı salladı.

Hülya Koçyiğit’in güzel torunları Aslışah ile Neslişah Alkoçlar birlikte tatilde! Engin Altan Düzyatan’ın bacanağı ile pozuna yorum yağdı...

Aslışah Alkoçlar son olarak ablası Neslişah Alkoçlar ile eniştesi Engin Altan Düzyatan ile tatil pozlarını paylaştı.

Hülya Koçyiğit’in güzel torunları Aslışah ile Neslişah Alkoçlar birlikte tatilde! Engin Altan Düzyatan’ın bacanağı ile pozuna yorum yağdı...

Ailecek tatilde buluşan kardeşler güzellikleriyle hayran bıraktı...

SON DAKİKA