Hülya Koçyiğit’in güzel torunları Aslışah ile Neslişah Alkoçlar birlikte tatilde! Engin Altan Düzyatan’ın bacanağı ile pozuna yorum yağdı...

Giriş Tarihi: 15.07.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
15:03
Yeşilçam'ın usta sanatçılarından Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen torunu Aslışah Alkoçlar, iki yıl önce iş insanı Kaan Demirağ ile nikah masasına oturmuştu. Evliliğinden kısa bir süre sonra oğlu Cem'i kucağına alan Alkoçlar, bundan 1 yıl önce de ikinci bebeği Ada'ya kavuşmuştu. İki çocuk annesi Aslışah Alkoçlar tatil pozları ile sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Aslışah Alkoçlar son olarak ablası Neslişah Alkoçlar ile eniştesi Engin Altan Düzyatan ile tatil pozlarını paylaştı. Aslışah Alkoçlar'ın 'Bacoluk' notu ile paylaştığı bacanaklar Engin Altan Düzyatan ve Kaan Demirağ'a yorum yağdı...