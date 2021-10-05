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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ anne oldu! Kendisi bir ailesi dokuz doğurdu!
Giriş Tarihi: 05.10.2021 07:28 Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 07:28

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ anne oldu! Kendisi bir ailesi dokuz doğurdu!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ'ın oğlu Cem geçen hafta pazar günü dünyaya geldi. Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ, önceki gün oğullarının doğum serüvenini sosyal medyada paylaştı. Baba Kaan Bey'in, dede Ender Alkoçlar'ın heyecanlı bekleyişi ve aile fertlerinin Cem'i görebilmek için camın arkasındaki meraklı bakışları dakika dakika kaydedilmiş. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ'ı kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ anne oldu! Kendisi bir ailesi dokuz doğurdu!

Gelin olacağı gibi, anne olacağının da müjdesini ilk benim verdiğim Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ, önceki pazar oğlu Cem'i dünyaya getirmişti.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ anne oldu! Kendisi bir ailesi dokuz doğurdu!

Aslışah Hanım ile eşi Kaan Demirağ, önceki gün bir haftalık olan oğulları Cem'in dünyaya geliş serüvenini sosyal medya hesaplarından kare kare paylaştı.

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Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ anne oldu! Kendisi bir ailesi dokuz doğurdu!

Kaan Bey'in eşi doğuma girdikten sonra koridorda nasıl dokuz doğurduğunu, Aslışah Hanım'ın babası Ender Alkoçlar'ın heyecanlı bekleyişini, Selim Soydan'ın üçüncü kez anneanne olan kızı Gülşah Alkoçlar'ı tebrik edişini, Hülya Koçyiğit, Neslişan-Engin Altan Düzyatan ve diğer aile fertlerinin Cem'i görebilmek için heyecanlı bekleyişlerini film tadında fotoğraflarla anlatmışlar.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ anne oldu! Kendisi bir ailesi dokuz doğurdu!

Unutulmaz bir hatıra olmuş. Demirağ çifti, Cem'i sağlıkla büyütür inşallah.

Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ anne oldu! Kendisi bir ailesi dokuz doğurdu!
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