Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ anne oldu! Kendisi bir ailesi dokuz doğurdu!

Kaan Bey'in eşi doğuma girdikten sonra koridorda nasıl dokuz doğurduğunu, Aslışah Hanım'ın babası Ender Alkoçlar'ın heyecanlı bekleyişini, Selim Soydan'ın üçüncü kez anneanne olan kızı Gülşah Alkoçlar'ı tebrik edişini, Hülya Koçyiğit, Neslişan-Engin Altan Düzyatan ve diğer aile fertlerinin Cem'i görebilmek için heyecanlı bekleyişlerini film tadında fotoğraflarla anlatmışlar.