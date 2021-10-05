Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ anne oldu! Kendisi bir ailesi dokuz doğurdu!

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ'ın oğlu Cem geçen hafta pazar günü dünyaya geldi. Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ, önceki gün oğullarının doğum serüvenini sosyal medyada paylaştı. Baba Kaan Bey'in, dede Ender Alkoçlar'ın heyecanlı bekleyişi ve aile fertlerinin Cem'i görebilmek için camın arkasındaki meraklı bakışları dakika dakika kaydedilmiş. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ'ı kaleme aldı. İşte o yazı…