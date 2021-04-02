Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan bebek müjdesi! Aslışah Alkoçlar'ın bebeğinin cinsiyeti de belli...

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'in kendisine çok benzetilen güzel torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ, Dubai'deki rötarlı balayından geçtiğimiz haftalarda dönmüştü. Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar'dan beklenen müjde geldi. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un köşesinden duyurduğu habere göre Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar Demirağ hamile. Üstelik Aslışah Alkoçlar Demirağ ile Kaan Demirağ çiftinin bebeklerinin cinsiyeti de belli. İşte Aslışah Alkoçlar'ın bebeğinin cinsiyeti...