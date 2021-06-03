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Haberler Galeri Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar'ın fit hali ilgi odağı oldu...
Giriş Tarihi: 03.06.2021 17:43 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 17:49

'in torunu 'dan karnı burnunda yeni poz! ilgi odağı oldu...

Usta sanatçı 'in kendisine çok benzetilen güzel torunu ile geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu. Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan Aslışah Alkoçlar kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti. Aslışah Alkoçlar'ın bir erkek bebeği olacak. Şimdilerde 5 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar büyüyen karnı ile ayna karşısında poz verdi. İlk bebeğine hamile olan 28 yaşındaki mayolu pozu büyük ilgi gördü. Özellikle spora düşkünlüğü ile bilinen dikkatlerden kaçmadı... İşte karnı burnunda Aslışah Alkoçlar'ın karnı burnunda yeni kareleri...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar'ın fit hali ilgi odağı oldu...

Usta sanatçı 'in kendisine çok benzetilen güzel torunu ile geçtiğimiz şubat ayında nikah masasına oturmuştu.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar'ın fit hali ilgi odağı oldu...

Evlendiği ilk günden itibaren hakkında hamilelik haberleri çıkan kısa bir süre sonra bebek müjdesini vermişti. 'in torunu Aslışah Alkoçlar'ın bir erkek bebeği olacak.

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Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar'ın fit hali ilgi odağı oldu...

Şimdilerde 5 aylık hamile olan büyüyen karnı ile ayna karşısında poz verdi.

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar'ın fit hali ilgi odağı oldu...

İlk bebeğine hamile olan 28 yaşındaki 'ın karnı burnunda mayolu pozu büyük ilgi gördü. Özellikle spora düşkünlüğü ile bilinen dikkatlerden kaçmadı... İşte karnı burnunda yeni kareleri...

Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar'dan karnı burnunda yeni poz! Aslışah Alkoçlar'ın fit hali ilgi odağı oldu...
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