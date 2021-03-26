HaberlerGaleri"Hürrem Sultan yine mi estetik?" Güzel oyuncu Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!
"Hürrem Sultan yine mi estetik?" Güzel oyuncu Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!
Kısa bir süre önce ikinci kızını kucağına alan güzel oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabından paylaştığı yeni karelerle yine dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde saçlarını tıpkı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırdığı dönemdeki gibi parlak kızıla boyatan Meryem Uzerli görüntüsü ile çok beğenilmişti. Meryem Uzerli son olarak yaptığı yeni paylaşımlarında yüzünün oldukça farklı görünmesiyle "Yine mi estetik?" soruları ile karşı karşıya kaldı. Meryem Uzerli'nin son hali sosyal medyada çok konuşulurken güzel oyuncudan estetik iddialarına da yanıt geldi. İşte Meryem Uzerli'nin yeni pozları...
Giriş Tarihi: 26.03.2021
10:11
Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
10:11
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