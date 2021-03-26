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Haberler Galeri "Hürrem Sultan yine mi estetik?" Güzel oyuncu Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

" yine mi estetik?" Güzel oyuncu Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Kısa bir süre önce ikinci kızını kucağına alan güzel oyuncu Meryem Uzerli, hesabından paylaştığı yeni karelerle yine dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde saçlarını tıpkı "" dizisinde 'ı canlandırdığı dönemdeki gibi parlak kızıla boyatan Meryem Uzerli görüntüsü ile çok beğenilmişti. Meryem Uzerli son olarak yaptığı yeni paylaşımlarında yüzünün oldukça farklı görünmesiyle "Yine mi estetik?" soruları ile karşı karşıya kaldı. sosyal medyada çok konuşulurken güzel oyuncudan estetik iddialarına da yanıt geldi. İşte ...

Giriş Tarihi: 26.03.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 10:11
Hürrem Sultan yine mi estetik? Güzel oyuncu Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Kısa bir süre önce ikinci kızını kucağına alan güzel oyuncu Meryem Uzerli, hesabından paylaştığı yeni karelerle yine dikkatleri üzerine çekti.

Hürrem Sultan yine mi estetik? Güzel oyuncu Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Geçtiğimiz günlerde saçlarını tıpkı "" dizisinde 'ı canlandırdığı dönemdeki gibi parlak kızıla boyatan Meryem Uzerli görüntüsü ile çok beğenilmişti.

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Hürrem Sultan yine mi estetik? Güzel oyuncu Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Meryem Uzerli son olarak yaptığı yeni paylaşımlarında yüzünün oldukça farklı görünmesiyle "Yine mi estetik?" soruları ile karşı karşıya kaldı.

Hürrem Sultan yine mi estetik? Güzel oyuncu Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Kızı 'yi kucağına alan Meryem Uzerli kısa sürede verdiği doğum kiloları ile çok şaşırttı.

Hürrem Sultan yine mi estetik? Güzel oyuncu Meryem Uzerli paylaşım yaptı sosyal medya yıkıldı!

Sosyal medya hesabından ardı ardına paylaşımlarda bulunan Meryem Uzerli güzelliği sergilemeye devam ediyor.

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