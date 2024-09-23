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Haberler Galeri İbo ile Güllüşah'ın cevval gazetecisiydi! Usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı meğer ünlü şarkıcıymış...
Giriş Tarihi: 23.09.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:08

İbo ile Güllüşah'ın cevval gazetecisiydi! Usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı meğer ünlü şarkıcıymış...

Başrollerinde Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın yer aldığı, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'İbo ile Güllüşah'ın cevval gazetecisiydi Deniz Türkali...79 yaşında olan usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı da kendi gibi ünlü çıktı. Son hali zaman zaman gündem olan ünlü oyuncunun kendisinden de şöhretli şarkıcı kızını duyunca çok şaşıracaksınız.

İbo ile Güllüşah’ın cevval gazetecisiydi! Usta oyuncu Deniz Türkali’nin kızı meğer ünlü şarkıcıymış...

Başrollerini Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın üstlendiği 1978 yapımı 'İbo ile Güllüşah' filmi, yediden yetmişe herkesin beğenisini toplamıştı.

İbo ile Güllüşah’ın cevval gazetecisiydi! Usta oyuncu Deniz Türkali’nin kızı meğer ünlü şarkıcıymış...

İBO İLE GÜLLÜŞAH FİLMİNİN KONUSU

Başlık parası olmadığı için sevdiği kızla evlenemeyen fakir bir köylü, onun peşinden İstanbul'a gelir. Fakat bir türlü parayı denkleştirip babasının karşısına çıkamaz. Bu sırada tesadüfen tanıştığı küçük bir kızla olan dostluğu bütün işleri karıştırır. Ailesinden ilgi görmek isteyen kız, gence kendisini fidye karşılığı kaçırmasını söyler. Böylece hem kendisi sevilip sevilmediğini ölçecektir, hem de fakir genç fidye sayesinde sevdiği ve evlenmek istediği kıza kavuşacaktır. Fakat işler bir anda arapsaçına döner.

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İbo ile Güllüşah’ın cevval gazetecisiydi! Usta oyuncu Deniz Türkali’nin kızı meğer ünlü şarkıcıymış...

Filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali'ydi.

İbo ile Güllüşah’ın cevval gazetecisiydi! Usta oyuncu Deniz Türkali’nin kızı meğer ünlü şarkıcıymış...

Usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızının şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?

İbo ile Güllüşah’ın cevval gazetecisiydi! Usta oyuncu Deniz Türkali’nin kızı meğer ünlü şarkıcıymış...

Usta yazar Vedat Türkali'nin kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da kendisi kadar ünlü...

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