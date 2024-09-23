Giriş Tarihi: 23.09.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
10:08
İbo ile Güllüşah'ın cevval gazetecisiydi! Usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı meğer ünlü şarkıcıymış...
Başrollerinde Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın yer aldığı, Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'İbo ile Güllüşah'ın cevval gazetecisiydi Deniz Türkali...79 yaşında olan usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı da kendi gibi ünlü çıktı. Son hali zaman zaman gündem olan ünlü oyuncunun kendisinden de şöhretli şarkıcı kızını duyunca çok şaşıracaksınız.