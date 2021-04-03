İbo Show konukları kimler? 3 Nisan 2021 İbo Show’un bu haftaki konukları kim?

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show konukları ile bu hafta yine gümbür gümbür geliyor. Her hafta Cumartesi günü birbirinden değerli konukları sevenleriyle buluşturan programla ilgili olarak İbo Show konukları kimler, İbo Show'da bu hafta kimler var sorusuna yanıt aranıyor. Tam 9 senenin ardından ekran başındaki seyircileri hem eğlendiren hem müzik ziyafeti sunan İbo Show'un bu haftaki konukları 3 Nisan akşamı evlerimize konuk oluyor. Programın akşam saatlerinde başlayacak olmasıyla konuklarla ilgili araştırmalar hız kazanırken İbo Show konukları kim sorusu haberimizde yanıt buldu.